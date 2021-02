Ab diesen Freitag gibt es Termine für Erzieher und Grundschullehrer im Bremer Impfzentrum. (Frank Thomas Koch)

Bereits ab diesem Freitag sollen die ersten Corona-Impfungen für Erzieher starten. Das Gesundheitsressort hat dazu rund 9000 Codes für Termine im Impfzentrum an die Bildungsbehörde übermittelt. Von dort sollen sie an Kita Bremen weiter gegeben sowie an die freien Träger versendet werden. Kommende Woche sollen die Impfungen der Grundschulbeschäftigten starten. Geplant sind ab Freitag rund 600 Impftermine für diesen Personenkreis pro Tag.

Das Gesundheitsressort setzt damit unmittelbar eine Veränderung der Impfverordnung um, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erst am Tag zuvor verbindlich angekündigt und am Mittwoch offiziell veröffentlicht hat. Danach gehören nun alle Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege und in Grundschulen, Sonderschulen oder Förderschulen tätig sind in die sogenannte Prioritätsgruppe zwei mit hohem Anspruch auf eine Schutzimpfung.

Lehrkräfte an weiterführenden Schulen sind jetzt in Gruppe drei einsortiert. Aktuell befinden sich die Impfungen in Bremen in einem fließenden Übergang zwischen den Gruppen eins mit höchster Priorität und der Gruppe zwei. Dass Lehrer und Erzieher bevorzugt geimpft werden sollen, um einen sichereren Betrieb von Schulen und Kitas zu gewährleisten, war ein erklärtes Ziel des Bremer Senats.