Ab diesen Freitag gibt es Termine für Erzieher und Grundschullehrer im Bremer Impfzentrum. (Sina Schuldt / dpa)

Bereits an diesem Freitag sollen die ersten Corona-Impfungen für Erzieher und Lehrer starten. Das Gesundheitsressort hat dazu knapp 9000 Codes für Termine im Impfzentrum an die Bildungsbehörde übermittelt. Von dort sollen sie an Kita Bremen weitergegeben sowie an die freien Träger versendet werden. Geplant sind rund 600 Impftermine für diesen Personenkreis pro Tag.

Das Gesundheitsressort setzt damit unmittelbar eine veränderte Impfverordnung um, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erst am Tag zuvor verbindlich angekündigt und am Mittwoch offiziell veröffentlicht hat. Danach gehören nun alle Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege und in Grundschulen, Sonderschulen oder Förderschulen tätig sind, in die sogenannte Prioritätsgruppe zwei mit hohem Anspruch auf eine Schutzimpfung.

Mehr zum Thema Für alle Schülerinnen und Schüler Bremer Senat will eine Million Corona-Schnelltests kaufen Der Bremer Senat will eine Million Selbst-Schnelltest für Schülerinnen und Schüler kaufen. Dafür sollen voraussichtlich mehr als 3,7 Millionen Euro aus dem Bremen-Fonds ... mehr »

Lehrkräfte an weiterführenden Schulen sind jetzt in Gruppe drei einsortiert. Aktuell befinden sich die Impfungen in Bremen in einem fließenden Übergang zwischen der Gruppe eins mit höchster Priorität und der Gruppe zwei. Dass Lehrer und Erzieher bevorzugt geimpft werden sollen, um einen sichereren Betrieb von Schulen und Kitas zu gewährleisten, war ein erklärtes Ziel des Bremer Senats.

Ähnlich wie bei den Pflegekräften in Kliniken und Senioreneinrichtungen profitieren auch Mitarbeiter von dieser Regelung, die zwar in Bremen arbeiten, aber im niedersächsischen Umland wohnen. Weil die Zuteilung des Impfstoffes an die Länder ausschließlich nach Einwohnerzahl erfolgt, wurde mit Niedersachsen ein direkter Ausgleich in Form von Impfdosen vereinbart. „Das summiert sich inzwischen auf einen Karton“, sagt Lukas Fuhrmann, Sprecher des Bremer Gesundheitsressorts. Das entspricht 5000 Impfungen.