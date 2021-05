In Gröpelingen können sich ab Montag Eltern von Kita-Kindern impfen lassen. (Wolfgang Kumm/dpa)

Die ersten Berechtigungsscheine für die Corona-Impfungen in Gröpelingen sind verteilt. Zielgruppe sind Mütter und Väter von Kita-Kindern. Wie der WESER-KURIER berichtete, sollen in Stadtteilen mit besonders hohen Infektionsraten außerordentliche Impfkampagnen gestartet werden. „Gröpelingen macht am Montag den Anfang“, sagt Lukas Fuhrmann, Sprecher von Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). „2000 Dosen des Moderna-Impfstoffs sind in einem ersten Schritt dafür vorgesehen.“ Wie bei den Vakzinen von Biontech und Astra-Zeneca sind zwei Spritzen erforderlich, damit die maximale Schutzwirkung aufgebaut werden kann.

Bremen ist nicht die erste Stadt, die mit einer solchen Aktion auf hohe Infektionszahlen in bestimmten Regionen und Quartieren reagiert: Köln hat am Montag im Stadtteil Chorweiler, wo die Sieben-Tage-Inzidenz über 500 lag, mit einer ähnlichen Kampagne begonnen. Dort konnten die Menschen ohne Anmeldung zur Impfung kommen. Diesen Weg geht Bremen nicht. „Über die Kitas werden Scheine mit Codes an die Eltern von Kita-Kindern verteilt. Darauf ist ein Zeitkorridor angegeben, in dem sie zur Impfung kommen können. Es handelt sich um einen Berechtigungsnachweis“, betont Fuhrmann.

Die Organisation und die Impfungen vor Ort übernimmt laut dem Behördensprecher das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das mit mobilen Teams und entsprechend Personal vor Ort sein wird. Standort für die Impfkampagne in der kommenden Woche ist nach Angaben des Behördensprechers das Lichthaus an der Waterfront. „Die Aktion ist zunächst auf 2000 Impfungen beschränkt, weil dies die Anzahl von Impfdosen ist, die wir aktuell dafür zur Verfügung haben“, sagt Fuhrmann.

Die Kampagne soll nicht auf Gröpelingen beschränkt bleiben, und auch in dem Stadtteil im Westen soll sie den Plänen zufolge über die aktuell 2000 Impfdosen hinaus fortgeführt werden. „Gröpelingen ist der Einstieg“, so Fuhrmann. Welche weiteren Stadtteile auf der Liste stehen, konnte der Behördensprecher nicht sagen. „Es handelt sich um Stadtteile mit hohen Inzidenzen, die wie Gröpelingen strukturell benachteiligt sind“, so der Behördensprecher. Laut den alle zwei Wochen von der Gesundheitsbehörde veröffentlichten Infektionsraten auf Stadtteilebene trifft dies unter anderem auf Osterholz, Huchting oder Blumenthal zu.

Dass sich das Impfangebot in Gröpelingen zunächst an Eltern von Kita-Kindern richtet, liegt laut Fuhrmann zum einen an der Anzahl der Impfdosen. „Wir hoffen natürlich, dass schnell mehr dazu kommt. Außerdem halten wir es für ein gutes Verfahren, bestimmte Zielgruppen direkt und strukturiert anzusprechen.“ Ob und wie dieses Verfahren funktioniert, soll mit der Auftaktkampagne in Gröpelingen ausgewertet werden. „Dazu gehört vor allem auch, wie gut das Angebot von Menschen angenommen wird", betont Fuhrmann.

Helmut Zachau vom Gesundheitstreffpunkt West in Gröpelingen sieht einige Möglichkeiten, um die Impfbereitschaft zu steigern. „Die Kampagne ist gut, es sollten aber unbedingt Multiplikatoren in den Stadtteilen eingebunden werden. Das sind etwa Vereine, Moscheen oder andere bekannte Anlaufstellen mit entsprechenden Vertrauenspersonen“, sagt er. Die persönliche Ebene sei wichtig, um möglichst auch Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen zögerten, zu erreichen. Das gelte für das Impfangebot wie jetzt an Erwachsene. „Wenn demnächst aber auch Kinder und Jugendliche geimpft werden können, müssen die Vorbereitungen jetzt beginnen und nicht erst mit der Zulassung. Dann kann man sich nicht erst mit der Frage beschäftigen, wie bestimmte Gruppen erreicht werden“, fordert Zachau.