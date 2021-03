Der Vorstoß der Bremer SPD befeuert die Debatte, wie eine Verkehrswende gelingen kann. (Frank Thomas Koch)

Es kommt Bewegung in das Thema. Endlich. Ob komplett kostenfrei, mit einem 365-Euro-Ticket oder über eine Umlage finanziert – die Idee, den öffentlichen Nahverkehr kostenfrei zu gestalten, ist nicht neu, aber immer noch gut. Doch bislang blieb es in Bremen bei langen Diskussionen, Prüfaufträgen oder Machbarkeitsstudien. Der Vorstoß der Bremer SPD befeuert die Debatte, wie eine Verkehrswende gelingen und der CO2-Ausstoß verringert werden kann.

Doch ein Gratis-Angebot allein reicht nicht. Ziel muss sein, die Pendler aus dem Umland, die Autofahrer, zu einem Umstieg in den ÖPNV zu bewegen. In Zeiten von Luftverschmutzung und Klimaerwärmung zählt jeder, der sein Auto stehen lässt. Damit das funktioniert, wird es auch unbequeme Entscheidungen geben müssen. So sollten die Parkraumbewirtschaftung in Bremen ausgeweitet und die Parkgebühren erhöht werden. Und: Ohne einen massiven Ausbau der Straßenbahnlinien, ohne eine deutliche Verbesserung des Angebots, bleibt ein kostenfreier Nahverkehr nur ein Anfang.