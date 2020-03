Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne). (Frank Thomas Koch)

Der Senat hat in den vergangenen Jahren relativ wenig Geld für ­externe Beratungen, Gutachten und Untersuchungen ausgegeben. Vergleicht man die entsprechenden Aufwendungen mit denen des Landes Niedersachsen, dann liegen die Bremer Kosten in Proportion zum Landeshaushalt deutlich darunter, selbst wenn man die Ausgaben auf städtischer Ebene noch hinzurechnet.

In Niedersachsen hatte sich kürzlich Kritik daran entzündet, wie viel Geld die Landesregierung für fremde Expertise ausgibt, die in den Ministerien tatsächlich oder angeblich nicht vorhanden ist und deshalb eingekauft werden muss. 2019 waren es rund 14,6 Millionen Euro bei einem Haushaltsvolumen von 32,9 Milliarden, also rund 0,04 Prozent.

Wie sieht es in Bremen aus? In den beiden vergangenen Jahren gab das kleinste Bundesland für Beraterhonorare jeweils weniger als eine Million Euro aus. Die Mittel flossen unter anderem in die Vorbereitung der Digitalisierung wichtiger Verwaltungsdienstleistungen. Konkret ging es dabei um ein Modell für die Befragung von Unternehmen, die auf solche Dienstleistungen zugreifen sollen. Externe Berater erstellten zudem eine Studie zum Thema Gründungen und Start-ups in Bremen. Auch für ein Werbekonzept zur Gewinnung von Auszubildenden in der Bremer Verwaltung wurde eine Agentur eingeschaltet.

Die Prozessvertretung Bremens im Streit mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) gehört ebenfalls in diese Schublade. 2018 gaben die senatorischen Behörden rund 880.000 Euro für Beratung und Gutachten aus, 2019 annähernd 730.000 Euro. In beiden Jahren waren die Ausgaben damit in Relation zum Haushaltsvolumen weniger als halb so hoch wie in Hannover. Ausreißer nach oben gab es nur in den Jahren 2015 und 2017. Damals wurde die Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft gutachterlich vorbereitet. Für diese beiden Jahre stehen Beratungshonorare im Wert von insgesamt 2,8 beziehungsweise 2,2 Millionen Euro zu Buche.

Es gibt ein klares Regelwerk

Für Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) ist es in vielen Fällen nicht nur inhaltlich geboten, sondern auch „sinnvoll und kostensparend“, wenn Behörden auf externe Beratung zurückgreifen. „Zur Lösung aller möglicherweise auftretenden Probleme kann nicht prophylaktisch das dafür notwendige Fachpersonal beschäftigt werden“, gibt Strehl zu bedenken. Damit die Zahl der Gutachten nicht ausufert, gebe es ein klares Regelwerk. Alle Beratungen mit einem Auftragswert über 5000 Euro müssen im Senat vorgelegt, alle über 45.000 Euro vom Haushalts- und Finanzausschuss der Bürgerschaft beschlossen werden.

Als ein Beispiel für die sinnvolle Einschaltung von Fachleuten außerhalb der Verwaltung nennt der Sprecher der Wirtschaftsbehörde, Kai Stührenberg, eine Studie, die sein Haus in jüngster Zeit in Auftrag gegeben hat. Dabei ging es um die Möglichkeiten, ­bestehende Gewerbegebiete durch Ansiedlung weiterer Firmen nachzuverdichten. ­Beispielhaft wurden dabei der Technologiepark in Nachbarschaft zur Universität und die Airport-Stadt untersucht. „Das Ganze war also modellhaft angelegt“, sagt Stührenberg. Die Fachleute in der Wirtschaftsbehörde könnten nun sowohl die Ergebnisse als auch die Methodik der Studie auf Gewerbeareale in anderen Stadtteilen übertragen. Hintergrund ist die Aufstellung eines neuen Gewerbeflächen-Entwicklungsprogramms (GEP) für das Bremer Stadtgebiet.

Während in Bremen Gutachterkosten als politischer Aufreger derzeit kaum taugen, ist den Oppositionsparteien im niedersächsischen Landtag der finanzielle Aufwand deutlich zu hoch. Als in Hannover Ende Februar der Anstieg der Ausgaben von 12,2 auf 14,6 Millionen Euro innerhalb eines Jahres bekannt wurde, meldeten sich Vertreter von Grünen und Freien Demokraten kritisch zu Wort. „Dort, wo über zweihundert, zweihundertfünfzigtausend im Jahr ausgegeben werden, sollte man noch mal genau nachfragen“, sagte der Grünen-Finanzexperte Stefan Wenzel.

Für die FDP-Fraktion erklärte Christian Grascha: „Wir haben stetig steigende Kosten für gutachterliche Leistungen, gleichzeitig sinkt der Personalaufwand in der Landesverwaltung aber nicht, er steigt im Gegenteil ebenfalls permanent an.“ Die Entwicklung komme deshalb einer „Steuergeldverschwendung“ gleich.