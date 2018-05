Michael Lempe und sein Tourenrad. Bei Fahrrädern beschränkt sich der HKK-Chef auf das Wesentliche. (Frank Thomas Koch)

Michael Lempe: Ich weiß noch, als Kind war es einer meiner Träume, ein gelbes Rennrad zu haben aus dem Versandhauskatalog mit zehn Gängen. Das war damals das Maximum was ging. Das haben mir meine Eltern dann zum neunten Geburtstag geschenkt.

Das ist ein normales Tourenrad vom örtlichen Fahrradhändler. Man ist gut beraten, sein Rad vor Ort zu kaufen, dann kann man es auch mit einem guten Gefühl zum Service oder zur Reparatur bringen. Ich fahre Tourenrad, weil es so schön praktisch ist und ich insgesamt auch ein nüchterner Typ bin. Das passt zu meinem Charakter.

Seit sechs Jahren mache ich für verlängerte Wochenenden von Bremen aus lange Touren, zum Beispiel nach Büsum über Bremerhaven, Cuxhaven und mit der Elbfähre. Ich bin dann mit Freunden unterwegs. Zurück geht es mit der Bahn. Mir gefällt, dass man langsamer unterwegs ist als mit dem Auto und die Landschaft und die Leute ganz anders wahrnimmt. Diese Entschleunigung ist gut. Wir machen unterwegs auch Übernachtungen in kleinen Hostels. Die Tour zur Porta Westfalica hat mir besonders gefallen. Wir haben viele gleichgesinnte Fahrradfahrer getroffen und wenn man aus dem Norden rausgekommen ist, konnte man eine richtige Veränderung an der Landschaft feststellen. Das Mittelgebirge fängt da ja schon an. Solche Touren sind auch sehr freundschaftsfördernd, weil man Dinge gemeinsam erlebt. Dieses Jahr nach Berlin fahre ich zum Beispiel 350 Kilometer mit meinem besten Freund.

Nach dem gelben Rennrad habe ich nur noch Nutzfahrräder gehabt, also Tourenräder. Erst wenn das Rad ausgenutzt war, habe ich ein neues angeschafft. Ich bin kein Freund davon, alle zwei Jahre, nur weil es in Mode ist, ein neues Schnick-Schnack-Rad zu kaufen. Das Modell jetzt habe ich schon acht Jahre.

Es ist lange nichts mehr passiert, obwohl Bremen laut Statistiken die Hauptstadt des Fahrradklaus ist und ich das Rad auf meinen häufigen Fahrten nach Berlin am Hauptbahnhof abstelle. Bisher ist aber alles gut gelaufen. Ich kann mir vorstellen, dass das mit der Videoüberwachung am Hauptbahnhof zu tun hat. Vielleicht ist mein Fahrrad aber ja auch nicht attraktiv genug.

Ich fahre gerne im Bürgerpark und auf den Wümmewiesen, weil die Landschaft so schön ist. Das macht den Kopf frei, finde ich.

Mein Rad hat unplattbare Reifen und bei mehrtägigen Ausflügen wasserdichte Fahrradtaschen. Die sind übrigens auch beim Kanufahren nutzbar. Sonst ist mein Fahrrad schmucklos, unauffällig und dezent. Ein Vorteil davon ist sicherlich, dass es noch nicht geklaut worden ist.

Wenn es nicht zu sehr regnet, ist es die tägliche Strecke zur Arbeit. Ich fahre dann meist Hauptstraße. Ich habe es nicht so weit, da kann man eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit realisieren. Das ist nur eine Viertelstunde, was im Vergleich zum Auto sogar häufig schneller ist. Ich genieße es auch am Stau vorbeizufahren. Nur ein nassgeregneter Fahrradsattel nach einem langen Bürotag nervt.

Das war in meiner Kindheit. Von meinem Cousin hatte ich mir ein Bonanza-Fahrrad ausgeliehen. Das war für mich das erste Rad ohne Rücktrittbremse. Beim ersten Probieren des Fahrrads vergaß ich dann, dass es keine Rücktrittbremse hat und bin gegen ein parkendes Auto gefahren. Das ist aber glimpflich ausgegangen. Später sind mir bei meinem gelben Rennrad auf einer Autobahnbrücke, die mit Metallbügeln abgesichert war, beide Bowdenzüge gleichzeitig gerissen. Das war natürlich ein schmerzhaftes Erlebnis. Aber jetzt ist lange nichts mehr passiert.

...eher praktisch begabt, nüchtern und funktional orientiert, würde ich sagen. Orientiert auch in Richtung des Essentiellen der Fahrradtechnik, kein Schnick Schnack und nicht zu sportlich.

...es für mich ein entspannender Phasenübegang vom Beruf ins Private ist. Ich komme viel besser wieder in den anderen Modus rein, als wenn ich mit dem Auto fahre. Mir als Büroarbeiter und Herzpatienten tut diese halbe Stunde Bewegung täglich bei einem stressigen Berufstag gut. In meiner Freizeit fahre ich aber auch andauernd Fahrrad.

...von Toleranz geprägt. Bremen hat eine richtige Fahrradkultur entwickelt und Bremer begegnen Fahrradfahrern nicht nur im Straßenverkehr tolerant. Auch Berufstätige fahren hier ja viel Rad. Das finde ich gut, auch wenn nicht jede Bügelfalte sitzt danach. In anderen Städten sind die ungeschriebenen Regeln schon etwas anders. Hier kann man auch mal etwas zerknittert zur Arbeit kommen. Das passt zur Stadt.

Zur Person

Michael Lempe

Der 55-jährige Vorstand der (HKK) Handelskrankenkasse ist in Bremen aufgewachsen und hat hier die meiste Zeit seines Lebens verbracht. Lempe ist verheiratet und hat zwei Kinder. Zur Arbeit fährt er täglich fünf Kilometer mit dem Rad.