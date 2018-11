Oft eine Ursache für Verkehrsunfälle: Hohes Verkehrsaufkommen und daraus resultierende Auffahrunfälle. (Frank Thomas Koch)

Bei knapp jedem siebten Bremer Autobesitzer kracht es einmal im Jahr. Insgesamt ist das Fahren in der Hansestadt weitaus gefährlicher als im niedersächsischen Umland. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Generali-Versicherung, die im sogenannten Karambolage-Atlas die Schadensfälle von bundesweit etwa drei Millionen Kunden ausgewertet hat.

Insgesamt 700 000 Schadensfälle aus ganz Deutschland aus den Jahren 2015 und 2017 hat sich der Versicherer bundesweit angeschaut. Weil Generali einer der großen deutschen Autoversicherer ist, ist die untersuchte Fallmenge durchaus repräsentativ, heißt es seitens des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben in Bremen knapp 11 500 Versicherte. 1500 von ihnen hatten in einem der beiden Jahre einen Kfz-Schaden. Damit liegt die sogenannte Schadenshäufigkeit in der Hansestadt bei knapp 13,5 Prozent, von 100 Fahrzeugen sind also jeweils ungefähr 14 von einem Schaden betroffen.

Damit sticht Bremen im Vergleich zum Umland deutlich hervor: In den Landkreisen Verden, Osterholz, Delmenhorst sowie in Bremerhaven liegen die Schadensfälle ungefähr bei 12,8 pro 100 Fahrzeuge. Diepholz, Nienburg und Rotenburg (Wümme) kommen jeweils auf knapp zehn. Im gesamten Bundesland Niedersachsen liegt die Quote bei 11,2, was knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 11,7 liegt. Dieser Unterschied zwischen Metropole und flachem Land, so erklärt es ADAC-Sprecher Nils Linge, sei allerdings nicht ungewöhnlich: Großstädte hätten meist eine höhere Zahl von Unfällen mit Blechschäden.

Das liege daran, dass es beispielsweise in Bremen mehr Punkte gibt, an denen Fahrzeuge aufeinander treffen und sich Wege kreuzen. „Unfälle passieren, wo Verkehre zusammenkommen“, sagt Linge. Auch deshalb zeigt der Karambolage-Atlas: Berlin und Hamburg sind Spitzenreiter. In der Hauptstadt hatten 15,5 Prozent der untersuchten Halter einen Kfz-Schaden, in Hamburg 15,4 Prozent.

Wer in Bremen einen Autounfall hat, kommt in der Regel mit einem Sachschaden davon, der durch die Haftpflichtversicherung abgedeckt wird, heißt es weiter in dem Report. Bei knapp einem Drittel der Fälle sind es Glasschäden, Vandalismus oder Brände treten bei knapp einem Viertel auf. Menschen sind bei jedem 25. Unfall verletzt worden. Durchschnittlich lagen die Kosten für die Schäden in Bremen laut Atlas bei 2391 Euro.

Dass es in Städten häufiger Unfälle gibt als in ländlichen Gebieten, schlägt sich auch in den sogenannten Regionalklassen wieder, die der GDV jährlich für das nächste Jahr veröffentlicht. Diese Klassen gehören zu den drei Faktoren, aus denen sich die Beiträge für Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherungen zusammensetzen. Mit der Haftpflichtversicherung, einer Pflichtversicherung, sichern sich Autofahrer für jeden Schaden ab, den sie an anderen Autos verursachen. Vollkasko hingegen deckt selbst verschuldete Unfälle oder Schäden durch Vandalismus am eigenen Auto ab. Für beide Versicherungen gilt: Auf dem Land sind die Regionalklassen meist niedriger als in der Stadt.

Niedersachsen zahlen weniger für ihre Policen

Gut 60 Prozent aller niedersächsischen Autofahrer werden 2019 weiter den beiden niedrigsten Regionalklassen (1 und 2) in Bezug auf die Haftpflichtversicherung zugeordnet, bei den Vollkaskoversicherungen sind es 80 Prozent. Sie müssen also im Vergleich mit Autofahrern in Städten wie Bremen weniger für ihre Policen zahlen.

In der Hansestadt haben die meisten Autofahrer die Regionalklasse 7 bei der Haftpflichtversicherung – eine Klasse mehr als 2018. Damit steht die Hansestadt allerdings immer noch besser da als andere Großstädte: Versicherte in Hamburg, München und Berlin werden in Regionalklasse 12 eingruppiert. Wie sich das finanziell für die Kfz-Halter auswirkt, kann laut GDV nicht generell gesagt werden: Der Gesamtpreis sei zusätzlich vom Auto-Typ und den persönlichen Fahrer-Merkmalen abhängig.

Darüber hinaus hat sich die Generali-Versicherung auch die Auto-Marken angeschaut, die in Unfälle verwickelt waren. Das Ergebnis: Fahrzeuge der Marken Mercedes-Benz (5,4 pro 100 Versicherte) und BMW (5,2) sind besonders häufig in Unfälle mit Haftpflichtschaden verwickelt. „Scheinbar vorsichtiger“ sind laut Generali Fiat- und Skoda-Fahrer, die wesentlich seltener in den Unfallstatistiken auftauchen.