Wenn das Coronavirus sich in Bremen verbreitet, sollen nur Personen mit einem kritischen Gesundheitszustand in ein Krankenhaus überwiesen werden. (IMPA)

Mit den steigenden Fallzahlen in Italien und den jüngsten Verdachtsfällen auf Teneriffa steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mit Covid-19 infizierte Menschen auch Bremen erreichen.



Diagnose: Die Symptome von Covid-19 und gewöhnlicher Grippe unterscheiden sich nach Angaben von Martin Götz deutlich. „Grippe legt jeden von jetzt auf gleich flach“, macht es der Referatsleiter für Infektionskrankheiten bei der Bremer Gesundheitssenatorin deutlich. Fieber, Kopfschmerzen und Husten seien dann sehr plötzlich da. Bei Covid-19 entwickelt sich die Erkrankung dagegen langsam, wie bei einer Erkältung. „Wahrscheinlich werden nicht alle Infektionen erkannt, weil die Betroffenen nicht zum Arzt gehen.“ Der Verdacht auf eine Erkrankung liegt dann nahe, wenn zusätzlich zu den Symptomen in den 14 Tagen zuvor Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Patienten bestand oder sich der/die Betroffene in einem Gebiet mit vielen Corona-Infektionen aufgehalten hat. In diesen Fällen lautet die Empfehlung, sich telefonisch beim Hausarzt zu melden.

Behandlung: Das Gesundheitsressort rechnet aufgrund der aktuellen Entwicklung mit einer steigenden Zahl von Verdachtsfällen auch in Bremen. „Um das im Griff zu behalten, wollen wir diese Fälle zu Hause isolieren, dort medizinisch betreuen und den Verdacht schnell abklären“, sagt Götz. Nur wenn der Gesundheitszustand es erforderlich macht, sollte es zu einer Einweisung in ein Krankenhaus kommen. „Wir wollen die stationäre Behandlung den tatsächlich Erkrankten vorbehalten.“ Diese Strategie ist auch den Kapazitäten in Bremen geschuldet: Aktuell existieren am Klinikum Bremen-Ost 15 Isolationsbetten. Ob aus einem Verdacht eine bestätigte Erkrankung wird, entscheidet ein Labortest. Der kann bei entsprechender medizinischer Dringlichkeit innerhalb von sechs Stunden abgeschlossen sein, sagt Andreas Gerritzen, Geschäftsführer des Medizinischen Labors Bremen. Sein Labor garantiert, dass Proben, die bis 16 Uhr eintreffen, am darauffolgenden Tag untersucht sind.



Krisenstab: Falls zahlreiche neue Verdachtsfälle und dann auch Erkrankungen auftreten, die als Vorboten einer Epidemie zu werten sind, wird in Bremen ein Krisenstab seine Arbeit aufnehmen. Einen genauen Schwellenwert, ab welcher Zahl von Erkrankungen dieser Fall eintritt, nennt die Gesundheitsbehörde aber nicht. Neben dem Gesundheitsressort gehören diesem Stab der öffentliche Gesundheitsdienst, das Innenressort mit Polizei und Rettungsdiensten, das Bildungsressort, das Verkehrsressort und die Bundespolizei an. Bei Bedarf kann auch das Wirtschaftsressort hinzugezogen werden. Es handelt sich dabei immer um Stellen, die Bremen und Bremerhaven gleichermaßen vertreten. Der Krisenstab vereint die Ressourcen und Zugriffsmöglichkeiten aller vertretenen Institutionen. Er trifft alle Entscheidungen zu Behandlungen und Isolierungen, Schließungen von Einrichtungen und auch eventuellen Absperrungen von Gebieten.



Szenarien: Zur Vorsorge hat Bremen wie alle anderen Länder und der Bund seine Vorräte an Medikamenten, Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung geprüft und für ausreichend befunden. Der künftig geschätzte Bedarf wurde ebenfalls abgefragt und an das Bundesgesundheitsministerium gemeldet. Laut Gesundheit Nord und der Gesundheitsbehörde kann jedes Bremer Krankenhaus im Bedarfsfall und zeitlich begrenzt über die 15 Isolationsbetten im Krankenhaus Bremen-Ost hinaus weitere Isolationsstationen einrichten. Dafür werden aber nicht schon vorsorglich Untersuchungsräume freigehalten. Wann es sinnvoll wird, Schulen oder Kindergärten zu schließen, lässt sich nach Einschätzung des Gesundheitsressorts nicht pauschal beantworten. „Es existieren keine allgemeinen Schwellenwerte. Die Entscheidungen werden auf Grundlage der individuellen Situation getroffen und hängen stark von der Dimension der Fälle ab“, heißt es in einer Stellungnahme.

Reisehinweise: Gesundheitsamt und Flughafen Bremen planen derzeit keine Gesundheitskontrollen am Terminal. „Aktuell läuft der Flugbetrieb normal weiter“, sagt Flughafen-Sprecherin Andrea Hartmann. Das betrifft auch die Verbindung zwischen Bremen und Mailand-Bergamo in der von vielen Fällen betroffenen Lombardei. Bei Verdachtsfällen auf Flügen nach Bremen werden diese zudem nach Hamburg, Düsseldorf, Berlin, München oder Frankfurt umgeleitet. Dort sei man auf die Ankunft erkrankter Passagiere spezialisiert. Wer eine Reise in die betroffenen Regionen stornieren will, muss sich individuell über seine Möglichkeiten informieren. Nur wenn das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausspricht, existiert ein außerordentliches Rücktrittsrecht. Das ist bislang nur für die betroffenen Regionen in China der Fall. „Unsere Kunden haben aber die Möglichkeit, ihre Reise umzubuchen“, sagt Tanja von Daack von Commodore Reisen in Schwachhausen. Reisen nach Asien oder Norditalien seien aktuell wenig gefragt.