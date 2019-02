Für Martina Renner, Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Parteivorsitzende der Linken, ist der Fall klar. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Die Linke in der Bremischen Bürgerschaft ist einem in Bremen bislang unbekannten angeblich rechts motivierten Mordversuch auf der Spur. In einer Anfrage greift die Fraktion den Eintrag in einer Statistik des Bundeskriminalamtes (BKA) auf. „23. Januar 2018, Bremen, versuchter Mord, ein Tatverdächtiger“ ist dort in der Tabelle über politisch rechts motivierte Kriminalität zu lesen. „Wie stellt sich der beschriebene Fall dar?“, erkundigt sich die Linke. Und will unter anderem auch wissen „warum es zu diesem Mordversuch keine Öffentlichkeitsarbeit von Staatsanwaltschaft oder Polizei gegeben hat“.

Für Martina Renner, Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Parteivorsitzende der Linken, ist der Fall klar. „Der versuchte Mord in Bremen ist der nächste Fall, bei dem Polizei und Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeit im Unklaren lassen“, sagt sie. Das Verschweigen rechter und rassistischer Tatmotive habe in der Bundesrepublik Tradition. Gerade die Nichterwähnung dieses Falles werfe Fragen auf, findet auch die Bremer Fraktionsvorsitzende Kristina Vogt. Offenbar handele es sich um eine Straftat von erheblicher Bedeutung und öffentlichem Interesse.

Aus Sicht der Bremer Staatsanwaltschaft lautet die eigentliche Frage in diesem Zusammenhang jedoch ganz anders, sagt deren Sprecher Frank Passade: „Wir rätseln darüber, wie dieser Fall in der BKA-Statistik für rechts-motivierte Straftaten gelandet ist.“ Dort nämlich gehöre er nicht hin. Zwar habe das Opfer tatsächlich einen Migrationshintergrund, aber von einer politischen Motivation des Täters könne keine Rede sein. Die Tat habe sich in einer Bremer Einrichtung zugetragen, die sich um Menschen mit Behinderungen kümmert. Sowohl der Täter als auch das Opfer, beide damals 50 Jahre alt, seien psychisch krank. Der Täter leide unter einer Variante des Autismus. Und solche Fälle würden in der Regel aus Gründen des Täter- und Opferschutzes nicht von der Polizei per Pressemitteilung veröffentlicht.

Der Täter stand im Oktober 2018 vor Gericht. Er wurde wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt, musste aber nicht ins Gefängnis, sondern wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Frage, wie dieser Fall in der BKA-Statistik landete, können derzeit weder Polizei noch Staatsanwaltschaft in Bremen beantworten.