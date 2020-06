Im kleinsten Bundesland Deutschlands zeigt der Verlauf der Infektionszahlen einen Gegentrend. (Hans Klaus Techt / dpa)

Bremen tickt anders als der Rest der Republik, auch in Sachen Corona-Pandemie. Blickt man auf die vergangenen drei Monate seit Anfang März zurück, zeigt der Verlauf der Infektionszahlen im kleinsten Bundesland nicht das typische Verlaufsmuster, wie es sich im Bund und den anderen Stadtstaaten Hamburg sowie Berlin findet.

Dieses Muster beginnt mit einem steilen, exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen. Sie beruht auf den Zahlen des Robert Koch-Instituts. Über den gesamten Zeitraum bildet sie die Dynamik des Geschehens ab: Jeder Datenpunkt in den Kurven zeigt die Infektionen pro 100.000 Einwohner der jeweils zurückliegenden sieben Tage, beginnend am 7. März.

Das heißt, die Infektionen seit 1. März sind berücksichtigt. Der Vergleich der drei Stadtstaaten und des Bundes zeigt ihren Höhepunkt um den 20. und 21. März. Hamburg vermeldet seinerzeit 1112 neue Infektionen in sieben Tagen. Das entspricht über 60 pro 100 000 Einwohner. Seitdem bewegen sich die Kurven mit einzelnen Ausreißern und Stagnationen kontinuierlich nach unten.

Anders in Bremen: Der exponentielle Anstieg endet schnell auf einem niedrigen Niveau. Und nur bis 15. April folgen die Bremer Zahlen dem allgemeinen Trend. Dann setzt eine neue Dynamik ein, die es im Bund und den anderen Stadtstaaten so nicht gibt. Am 21. April hat Bremen erstmals eine höhere 7-Tage-Infektionsrate als Hamburg, Berlin und der Bund – und das ist trotz wieder gesunkener Zahlen bis heute so geblieben.

Zur Einordnung ist aber auch der Blick auf die Infektionszahlen pro 100.000 Einwohner insgesamt wichtig, wie ihn die Grafik unten auf der Seite zeigt. Danach bewegt sich Bremens Infektionsrate nach drei Monaten Pandemie ziemlich genau auf dem Niveau des Bundes, Hamburg liegt immer noch gut sichtbar darüber, Berlin etwas darunter.

Aber auch in dieser Grafik ist der abweichende Verlauf der Pandemie in Bremen zu erkennen, denn die übrigen Kurven folgen auch hier einem anderen, aber durchgehend ähnlichen Muster: Auf einen zunächst steilen Anstieg folgt die langsame Abflachung. Bremen hingegen verzeichnet einen zwar sehr viel langsameren, aber bis zuletzt kontinuierlichen Anstieg der Infektionsrate, die mit Stand 9. Juni nun bei knapp 226 Infizierten je 100.000 Einwohner liegt.

Drei mögliche Gründe nennt Lukas Fuhrmann als Sprecher des Gesundheitsressorts für diesen Verlauf. „Corona kam vor allem auf Skiern nach Deutschland“, spielt er auf die ersten Fälle an, die durch zurückkehrende Winterurlauber ins Land kamen. Tatsächlich konnte eine Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft zeigen, dass es zwischen den Infektionszahlen in den deutschen Kommunen und ihrer jeweiligen Entfernung zum ­österreichischen Skiort Ischgl, wo es das erste große Infektionsgeschehen gab, einen direkten Zusammenhang gibt.

„Der Bremer macht offenbar weniger Winterurlaub als der Hamburger“, erklärt Fuhrmann damit das anfänglich niedrigere Niveau. Das bedingt nach seiner Einschätzung direkt den zweiten Grund. Weil das Infektionsgeschehen niedriger ist, und Bremen zudem kleiner als Hamburg oder Berlin, fallen einzelne Ereignisse mit vielen Infizierten – sogenannte Cluster – stärker ins Gewicht. „Der starke Anstieg im April ist eine Folge der seinerzeit zahlreichen Fälle in der Zentralen Aufnahmestelle für Geflüchtete.“

Weitere Cluster waren später Ausbrüche in Paketzentren und Callcentern. Und ein dritter Grund sorgt schließlich laut Fuhrmann dafür, dass diese Cluster nicht nur einzelne Ausreißer blieben. „Wir testen in Bremen sehr viel mehr Menschen, als es etwa in Berlin oder im Bundesdurchschnitt üblich ist.“ Und wer viel teste, der entdecke auch mehr. Anders gesagt: Das Gesundheitsressort geht für Bremen von einer niedrigeren Dunkelziffer aus, was die offiziellen Zahlen eben größer werden lasse.