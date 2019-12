Achtlos weggeworfene Zigarettenstummel sind für die Umwelt sehr schädlich. Daher sammelt die Initiative diesen Müll und weiteren ein. (Privat)

Massenhaft Kippen und anderer Dreck – wenn die Mitglieder der Initiative Clean up your City durch die Straßen gehen, dann wird sauber gemacht. Etwa 80 Mitglieder beteiligen sich inzwischen in der Initiative, die Katrin Zeise im Mai 2018 als Facebook-Gruppe gegründet hat. Weitere Aktive sind willkommen.

Sauber gemacht wird in allen Stadtteilen, am Sonnabend, 4. Januar, geht es in Schwachhausen weiter. Das Treffen ist um 14 Uhr am Kiosk Hygge in der Schwachhauser Heerstraße.