Unter anderem auf der Linie 1 setzt die BSAG an den Adventswochenenden mehr Straßenbahnen ein als sonst. (BSAG)

Im Land Bremen sind an den kommenden Adventswochenenden mehr Straßenbahnen und Busse im Einsatz als sonst.

Wie der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) ankündigt, fährt die Regio-S-Bahn RS1 an allen Advents-Sonnabenden (1., 8., 15. und 22. Dezember) von Bremen nach Vegesack und zurück zwischen 10 Uhr und 20 Uhr in einem 15-Minuten-Takt.

Um die Verbindungen zur Bremer Innenstadt zu verbessern setzt die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) an den Wochenenden in der Adventszeit zudem auf mehreren Linien zusätzliche Fahrzeuge ein. So können die Fahrgäste an den Sonnabenden bis etwa 22 Uhr auf der Linie 1 zwischen Huchting und Bahnhof Mahndorf und auf der Linie 4 zwischen Arsten und Borgfeld im Zehn-Minuten-Takt fahren.Der gleiche Takt gilt auf den Linien 24, 25 sowie 26/27.

An den Sonntagnachmittagen von 13 bis 19 Uhr verkehren die Linie 1 (zwischen Am Brill, Hauptbahnhof und Tenever-Zentrum), die Linie 4 (zwischen Arsten und Borgfeld) und die Linie 24 ebenfalls im Zehn-Minuten-Takt.

In Bremerhaven fährt an allen Advents-Sonnabenden die Linie 502 (Leherheide West–Grünhöfe) zwischen 16 Uhr und 20 Uhr alle zehn Minuten. Eingesetzt werden dazu zusätzlich geräumige Gelenkbusse, erläutert der VBN. Am zweiten Adventssonntag, 9. Dezember, werde außerdem zum achten Mal der „Märchenbus“ von Bremerhaven Bus vor der Großen Kirche auf dem Bremerhavener Weihnachtsmarkt stehen.

Auch in Delmenhorst sowie Oldenburg gibt es VBN-Zusatzangebote. Nähere Informationen zu allen Angeboten gibt es unter der Telefonnummer 0421-596059 sowie im Internet.