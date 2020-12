Ungewohnte Perspektive aus dem Inneren des Bremer Fallturms: Hier werden Experiments unter kurzzeitiger Schwerelosigkeit durchgeführt. (Michael Matthey)

Wer auf den Fallturm klettert, der hat eine der wenigen Möglichkeiten, Bremen aus der Vogelperspektive zu betrachten. Ein Vergnügen, das allerdings nur sehr wenigen Menschen zuteilwird, denn der Fallturm ist eine Forschungseinrichtung, in der Tag für Tag Experimente mit der Schwerelosigkeit durchgeführt werden.

Eine exklusive Führung in den Abendstunden, nach Ende der Experimentierarbeiten, bekommen bis zu vier Personen eines Haushalts, die das höchste Gebot bei der Versteigerung zugunsten der Weihnachtshilfe des WESER-KURIER abgeben. Dieses liegt bisher bei genau 200 Euro. Wer sich ebenfalls für diesen Preis interessiert, kann sein Gebot noch bis Dienstag, 22. Dezember, 18 Uhr per E-Mail an lokales@weser-kurier.de mit dem Stichwort „Weihnachtshilfe Fallturm“ abgeben.

Die weiteren Preise, die ersteigert werden können, im Überblick: Drei-Gänge-Menü mit dem Bürgerschaftspräsidenten, ferngesteuertes Auto von Max Kruse, Wohnzimmer- oder Gartenkonzert der Bremer Philharmoniker, eine Stunde allein im Universum, Pappburg von Jan Böhmermann, Statistenrolle im „Tatort“, Trampolin von Kea Kühnel, Theaterführung von Michael Börgerding, Spiel von David Safier, Bullitour mit Til Mette, Führung durchs Marum, unterschriebenes Trikot und Ball von Werder Bremen, Tanzstunde mit Grün-Gold-Trainer Roberto Albanese.

Das Geld, das durch die Auktionen zusammenkommt, geht komplett an die Weihnachtshilfe des WESER-KURIER. Alle Preise und die Teilnahmebedingungen an der Versteigerung gibt es unter www.weser-kurier.de/weihnachtshilfe.