(Frank Thomas Koch)

Teils chaotische Zustände herrschen seit ein paar Tagen in der Neustadt: In einigen Straßenzügen türmen sich Gelbe Säcke und Papiermüll. Bei einigen Hausbesitzern und Mietern ist offenbar noch nicht angekommen, dass Anfang Juli ein neuer Plan für die Müllabfuhrtage in Kraft getreten ist. Darüber, wann genau in welcher Straße geleert wird, informiert der Abfallkalender, der an alle Bremer Haushalte verteilt wurde.

Doch nicht nur bei Papier und Gelben Säcken gibt es Probleme. Durch die neuen Pläne liegen in einigen Bremer Straßen die Abfuhrtermine für Bioabfall mehr als 19 Tage auseinander. Die Bremer Stadtreinigung steuert nun nach und leert zusätzlich an diesem Sonnabend Biotonnen in den betroffenen Regionen. Informationen zu den Zusatztouren gibt es unter www.die-bremer-stadtreinigung.de.