Fünf Tage Stillstand. Wenn das letzte Weihnachtsessen verspeist, der Weihnachtsmarkt auf dem Bremer Marktplatz abgebaut und die letzte Kerze am Adventskranz abgebrannt ist, kehrt in den meisten Haushalten eine Apathie ein, die – gelinde gesagt – als merkwürdig beschrieben werden kann. Eine zeitlose Zeit: Der Alltag fließt gefühlt zähflüssiger dahin, die Wochentage verschwimmen, die Uhrzeit ist vergessen, das Datum sowieso; irgendein Tag zwischen den Jahren halt.

Fragt man bei Familie und Freunden in die Runde, bestätigen viele diesen Schwebezustand. Dieses Momentum zwischen Regungs- und Rastlosigkeit, dieses Ausbremsen nach der Hochgeschwindigkeit des Vorweihnachtstrubels, das Durchatmen, bevor ein neues Jahr beginnt. Wer Vorsätze für das neue Jahr hat, kann sie noch fünf weitere Tage bis zum Neujahrstag hinausschieben. Wer in das Haus seiner Eltern zurückkehrt, wird für fünf Tage in seine Kindheit zurückkatapultiert, trifft Schulfreunde und alte Nachbarn oder schläft umgeben von Kuscheltieren im schmalen Bett des Jugendzimmers. Wer bis zum Jahresende etwas erledigen will, muss sich mit abweichenden Behörden- und Ladenschließzeiten abfinden. Wer arbeiten muss, tut das in deutlich kleineren Teams und mit weniger Trubel. Es ist alles wie sonst, aber doch ganz anders.

Warum ist diese Zeit, wie sie ist? Warum versetzt die Zeit zwischen den Jahren den Menschen in diesen ungewohnten Ruhemodus? Eine Spurensuche.

Auch die Bremerinnen und Bremer lassen zwischen den Jahren den Stillstand einkehren. Das zeigt sich etwa in den sozialen Medien: Aufnahmen von schriller Weihnachtsdekoration und umfangreichen Weihnachtsmenüs machen Stadtansichten Platz: Bilder von den verlassenen Gassen des Schnoorviertels; vom Marktplatz, der in warmes Licht getaucht ist; vom rot-lila Abendhimmel über den Wallanlagen; von menschenleeren Bürgersteigen im Viertel. Ansonsten: viele Waldwege, weite Wiesen, leere Strände. Symbolischer geht es kaum.

Eigentlich ist der Stillstand das Gegenteil von dem, was die moderne und digitalisierte Welt prägt. Schneller, undurchsichtiger, gehetzter – das sind gängige Beschreibungen für das 21. Jahrhundert. Einer, der sich intensiv damit auseinandergesetzt hat, ist der Zeitforscher Karl-Heinz Geißler, der viele Jahre an der Universität der Bundeswehr in München Wirtschaftspädagogik gelehrt hat. Er hält Uhren für einen unnatürlichen Antreiber der Menschen, hat sich selbst vor Jahrzehnten von diesem Hilfsmittel verabschiedet. Er hat sich außerdem viele Jahre mit dem menschlichen Zeitempfinden beschäftigt, vor allem mit Hektik und Stress. „Die Zeit wird nicht beschleunigt, sondern die Menschen sind beschleunigt. Die Zeit lässt sich nicht beschleunigen, sondern wir tun das mit uns selbst und schieben es der Zeit in die Schuhe“, hat er vor Weihnachten in einem Interview über die Zeit gesagt.

Eine bewusste Bremsung vollziehen

Kurz gesagt: Die Eile im Leben hat sich der Mensch selbst auferlegt. Das ließe den Schluss zu, dass die Menschen in den fünf Tagen zwischen Zweitem Weihnachtsfeiertag und 1. Januar eine bewusste Bremsung vollziehen. Legen die Menschen mit den Uhren zwischen den Jahren auch ganz bewusst das Zeitempfinden ab, um sich für den Übergang ins neue Jahr zu wappnen? Aber warum passiert das ausgerechnet in diesen fünf Tagen von 365 im Jahr?

Ganz aus der Luft gegriffen ist der Zeitraum nicht: Als zwölf heilige Nächte oder auch Rauhnächte bezeichnet der Volksmund verschiedene Zeiträume zwischen den christlichen Festen des alten und des neuen Kalenderjahres. Je nach Region gibt es zwischen drei und zwölf dieser Nächte, der Zeitraum liegt manchmal zwischen der Wintersonnenwende am 21. Dezember und Neujahr oder dem 25. Dezember und dem 6. Januar, also nach christlichem Kalender zwischen dem Ersten Weihnachtsfeiertag und Epiphanie. Ihren Namen sollen beispielsweise die Rauhnächte in vorherigen Jahrhunderten bekommen haben, weil die Bevölkerung versuchte, mit allerlei Weihrauch die bösen Geister zu vertreiben. Aus „Rauchnächten“ wurde irgendwann „Rauhnächte“.

Der Name änderte sich, das Mystische blieb. Es kommt nicht von ungefähr, dass der Mensch zwischen Weihnachten und Neujahr in der Schwebe hängt. Manche Menschen glauben, dass in dieser Zeit die üblichen Gesetze nicht gelten: die der Zeit, der Natur, der Welten. In den Ställen beginnt das Vieh zu sprechen und wer diese Stimmen vernimmt, ist des Todes, so behauptet es der Volksmund. Im 19. Jahrhundert hatten junge Frauen in diesen Nächten die Chance, an vermeintlich magischen Orten ihren künftigen Bräutigam zu sehen. Um Mitternacht einen Kreuzweg betreten war schon der ganze Trick – sprach oder sah die Frau dabei aber die sich materialisierende und an ihr vorüber gehende Gestalt des Zukünftigen an, hätte sie auch gleich den Kühen beim Schwatzen zuhören können.

In Bremer Haushalten hat sich bis heute ein Brauch gehalten: Wer Wäsche wäscht und aufhängt, hat sich das neue Jahr sofort verdorben. Einem lieben Verwandten soll das den Tod bringen können, schuld daran soll der nordische Gott Wotan sein, der in den Rauhnächten auf seinem Hengst durch die Nacht reitet. Verheddert er sich in Wäscheleinen, droht Unheil. Wotan ist nur einer von vielen Reitern der sogenannten Wilden Jagd: laut Volkssagen eine Gruppe übernatürlicher Geister, die Tod, Kriege und Krankheiten mit sich bringen.

In frühen Zeiten gehörte neben dem Waschen auch das Backen und jegliche Knechtarbeit auf diese Verbotsliste – wer also vor Weihnachten nicht für Speis und Sauberkeit gesorgt hatte, musste hungrig im Dreck sitzen.

Weihnachten und Neujahr gehören nicht zusammen

Wer sich ganz pragmatisch der Ursachenforschung zum Stillstand zwischen den Jahren nähern will, wird ebenfalls fündig: Noch im 9. Jahrhundert lag der Jahresanfang auf dem 25. Dezember: der Tag, den Papst Liberius 354 als Geburtsfest Christi festlegte, der aber eigentlich schon vorher der Tag des römischen Sonnengottes Sol war. Erst im 17. Jahrhundert entschied ein anderer Papst, Innozenz XII., dass Weihnachten und Neujahr nicht zusammengehören. Also verschob er den Jahreswechsel um die sieben Tage nach hinten, die für uns heute immer noch das alte vom neuen Jahr trennen.

Geschichte ist das eine, der Kalender das andere. Denn die westliche Welt hat ihren Kalender mit 365 Tagen nach der Sonne ausgerichtet, viele andere Kulturen richten sich mit einem 354-tägigen Kalender nach dem Mond. Während in manchen Lunarkalendern Schaltmonate eingefügt werden, um mit den Mondphasen einherzugehen, gibt es andere Kalender, die schlichtweg die Differenz zwischen Sonnen- und Mondkalender aufrechnen, ohne sich an die Gestirne anzupassen. „Tote Tage“ werden diese elf Tage oft genannt.

Dass die Zeit zwischen den Jahren so aufgeladen ist, erscheint beim genaueren Hinsehen kaum verwunderlich. Rauhnächte, tote Tage, heilige Nächte: Der Übergang zwischen Weihnachten und Neujahr hat den Menschen schon immer bewegt. Auch wenn in der heutigen Zeit der Glaube an böse Omen und Geister schwindet – das mit dieser Zeit verbundene Gefühl ist geblieben. Vielleicht ist es gerade in Zeiten der Digitalisierung ein tief sitzendes Bedürfnis, nach dem Weihnachtstrubel innezuhalten und sich auf das Neue und Unbekannte vorzubereiten. Ob da bewusst oder unbewusst das natürlich Zeitempfinden übergangen wird, sei dahingestellt. Denn egal, welchen Wert der Jahreswechsel oder die damit verbundenen Rituale haben: Ein bisschen Durchatmen hat noch keinem geschadet.