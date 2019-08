Der 43-jährige Bremer ist wieder zurück in Deutschland. Er war mehrere Wochen an seiner Ausreise aus der Türkei gehindert worden. (dpa/Marijan Murat)

Der 43-jährige Bremer Sozialarbeiter, der mehrere Wochen von türkischen Behörden an der Ausreise gehindert wurde, ist zurück in Bremen. Das meldet "Buten un Binnen". Der kurdischstämmige Sozialarbeiter habe das Land nach eigener Aussage gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 5000 Euro verlassen dürfen, plane aber laut "Buten un Binnen" in wenigen Monaten zurück in die Türkei zu reisen, um dort vor Gericht seine Unschuld zu beweisen.

Der Mann soll bei einem Urlaubsaufenthalt im Küstenort Alanya von der Polizei festgehalten worden sein. Der Grund für das Vorgehen soll ein Auftritt des Musikers bei einem Verein gewesen sein, dem türkische Behörden Terrorunterstützung vorwerfen. Das wollen die Sicherheitsbehörden anhand seines Facebook-Profils festgestellt haben. (jmi)