Die „Neue Mitte" in der Überseestadt. (WFB)

Zwischen der Hafenvorstadt am Europahafenkopf und der Hafenkante beim Getreidehafen wächst die „Neue Mitte“ der Überseestadt heran – das zentrale Quartier in diesem komplett neuen Stück Stadt, in dem es aktuell etwa 450 Wohnungen gibt.

Weitere 1250 sind geplant und im Bauressort wurde nun präsentiert, was sich dort sonst noch so tun wird: Von der Ansiedlung eines Nahversorgers beim Großmarkt über die Erweiterung der Kunsthochschule und den Neubau der Berufsschule für den Großhandel, Außenhandel und Verkehr (BS GAV) am Überseetor bis zu einer Brücke, die Radfahrer und Fußgänger künftig über den Europahafen auf die Überseeinsel bringt.