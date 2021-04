Die Zahl der Infizierten ist in den vergangenen Wochen in den meisten Stadtteilen leicht angestiegen. Deutlicher Ausreißer nach oben ist das Blockland. Dort gab es bisher aufgrund der geringen Zahlen keine Angaben zu Infektionen, jetzt liegt die Quote bei 19,14 Erkrankten pro 1000 Einwohner.

Die Gesundheitsbehörde relativiert aber: Aufgrund der niedrigen Einwohnerzahl im Blockland sei die Zahl nicht aussagekräftig. Klammert man deshalb das Blockland aus, ist Blumenthal der Stadtteil mit der höchsten Infektionsquote, gefolgt von Gröpelingen und Walle. Die Behörde spricht davon, dass sich das Infektionsgeschehen derzeit hauptsächlich im privaten und häuslichen Umfeld abspiele und nicht auf einzelne Ausbrüche zurückzuführen sei. Betroffen seien insbesondere die mittleren Altersgruppen.

Mehr zum Thema Corona-Hotspots in Bremen „Gesundheit hängt mit den Lebensbedingungen zusammen“ In einigen Stadtteilen in Bremen war die Zahl der Corona-Infektionen in der zweiten Welle deutlich höher - in Gröpelingen etwa oder Osterholz. Gesundheitsbehörde und ... mehr »

Wegen einer Softwareumstellung sind die Zahlen für die Kalenderwochen 3 und 4 nicht enthalten, teilt das Gesundheitsressort mit. Deshalb könne aktuell auch keine Gesamtinzidenz in den Stadtteilen für den Verlauf der Pandemie angegeben werden. Zuletzt wurden diese im Januar von der Behörde veröffentlicht.

Blickt man auf den Verlauf der Werte, so war die zweite Welle Ende des vergangenen Jahres vor allem in Osterholz, Huchting und Hemelingen stark erkennbar. In Horn-Lehe, Schwachhausen oder Borgfeld blieben die Inzidenzen hingegen bis heute auf einem niedrigen Niveau. Besonders in Huchting, Obervieland oder Blumenthal stiegen die Zahlen zuletzt wieder stärker an - hier deutet sich die dritte Welle an.

Der Senat hatte im November mit unterschiedlichen Maßnahmen auf die hohen Fallzahlen in den Hotspots reagiert: Neue Maskenpflicht-Zonen wurden eingerichtet, Ordnungsdienst und Polizei gehen seitdem häufiger Streife. „Kernpunkt war vor allem, dass gemeinsam mit den Akteuren vor Ort das Beratungsangebot ausgebaut wurde und zusätzliche Stellen für Gesundheitskräfte geschaffen wurden“, sagt Lukas Fuhrmann, Sprecher des Gesundheitsressorts. Gemeinsam mit Streetworkern, Mütter-, Bildungs- und Gesundheitszentren verteilen sie mehrsprachige Flyer, suchen das Gespräch auf der Straße, klären Bewohner über Schutzmaßnahmen und Quarantäne-Regeln auf.