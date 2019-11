Der westliche Teil der Lesumbrücke (vorne) ist seit fast einem Jahr gesperrt – in etwa einem Jahr soll sie wieder befahrbar sein. (Christian Walter)

Die westliche der beiden Lesumbrücken im Verlauf der Autobahn 27 lässt sich, anders als ein Gutachten im Sommer besagte, offenbar doch fit machen für die Zukunft. Die sogenannte Ertüchtigung des 110 Meter langen und gut 70 Jahre alten Stahlbauwerks war von Beginn an die favorisierte Methode der Experten vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV).

Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) hat am Donnerstagmittag das entsprechende Ergebnis einer zusätzlich eingeholten fachlichen Stellungnahme vorgestellt, die belegen soll, dass die stählerne Unterkonstruktion des westlichen Brückenbauwerks so verstärkt werden kann, dass sie wieder drei Fahrspuren bietet und den Belastungen durch die täglich etwa 80.000 Fahrzeuge standhält. Im vierten Quartal 2020 soll alles fertig sein, einschließlich neuer Asphaltierung und Entwässerungskonstruktion. „Dies ist die am schnellsten umsetzbare und kostengünstigste Lösung“, sagte Schaefer.

Die Tage der Brücke sind ohnehin gezählt: Nachdem Ende vergangenen Jahres Schäden aufgefallen waren, ist die westliche Brücke gesperrt, der Verkehr wird seither über jeweils zwei Fahrspuren über das östliche Bauwerk geführt, was zeitweilig zu Verkehrsbeeinträchtigungen führe, wie ASV-Sprecher Martin Stellmann einräumte. Bereits im Dezember ist die Planung eines Neubaus der Autobahnbrücke in Auftrag gegeben worden. Im Jahr 2028 soll sie fertiggestellt werden.

Stellmann erläuterte, dass die Verkehrsverzögerungen wegen der aktuellen Einschränkung vormittags etwa drei, am Nachmittag ungefähr fünf Minuten betrügen. Senatorin Schaefer, die in Bremen-Nord lebt, unterstrich noch einmal die Bedeutung der Autobahn 27 als Anbindung an die Bremerhavener Häfen und an Cuxhaven und zeigte Verständnis für die Transportbranche, die unter der Sperrung zu leiden habe.

Prompt reagierte die Industrie- und Handelskammer Bremen auf die Nachricht. „Die eingeschränkte Nutzung der Lesumbrücke für ein weiteres Jahr bedeutet eine erhebliche Belastung für die bremische Wirtschaft“, teilte Präses Janina Marahrens-Hashagen mit. „Aber wenigstens ist endlich das von allen dringend erwartete Ende des Engpasses über die Lesum in Sicht.“

Für die Erstellung des Sanierungsentwurfs ist das Land Bremen verantwortlich, die bauliche Umsetzung finanziert der Bund. Die Kosten für das Bauvorhaben, schätzt das Amt für Straßen und Verkehr, dürften im „niedrigen siebenstelligen Bereich“ liegen.