Roman Prehn hat ein Geschäft in der Föhrenstraße aufgebaut. Jetzt sieht er keinen anderen Ausweg, als sich zu verschulden. (Frank Koch)

Roman Prehn hatte es geschafft. Vor drei Jahren hat der ehemalige Langzeitarbeitslose aus eigener Kraft ein Tattoostudio in der Föhrenstraße aufgemacht. Und er sei, sagt er heute, mit seinen durchschnittlich drei Kunden so eben über die Runden gekommen. Doch was sich der 41-Jährige mit „Farbspiel Tattoo“ aufgebaut hat, droht jetzt zu scheitern. Prehn sagt: „Ich muss seit Mitte Januar Arbeitslosengeld II beantragen. Schlimmer geht es eigentlich nicht.“ Immer mehr Selbstständige geraten derzeit wegen der Corona-Pandemie in eine existenzielle Not.

Zuletzt hatten die Friseure am Sonntag, 31. Januar, mit der Aktion „Licht an!“ auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Inhaber der 80.000 Friseursalons wurden dazu aufgerufen, 24 Stunden das Licht anzulassen. Harald Esser, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks, sagt: „Uns steht das Wasser bis zum Hals – wir brauchen endlich schnelle und umfassende Hilfe vom Staat.“ Bei vielen Friseuren seien die Konten leer, erklärt Esser.

Berkler-Video sorgt für Aufmerksamkeit

Für viel Aufmerksamkeit hat an den vergangenen Tagen zudem das Video der Dortmunderin Bianca Berkler gesorgt, die in der Stadt einen Salon betreibt. Sie hatte einen emotionalen Hilferuf ins Netz gestellt. „Wo ist der Staat, wenn man ihn braucht?“, fragt die Selbstständige in die Kamera. „Jeden Tag gucke ich immer voller Angst auf das Konto. Entweder aufs Privatkonto oder aufs Geschäftskonto. Auf dem Geschäftskonto stellte ich fest, dass ich jetzt 5000 Euro im Minus bin.“

Mehr zum Thema Viertel-Händler im Interview „Der Chef fällt durchs Raster“ Kleine Unternehmer erhalten vom Staat keinen Ausgleich für den Verlust durch den Corona-Lockdown. Händler Norbert Caesar warnt davor, dass viele nicht wieder öffnen ... mehr »

Und Norbert Caesar, Einzelhändler und Vorsitzender der Viertel-Interessengemeinschaft, warnt in einer Mail ebenfalls eindringlich: Bei weiteren Verzögerungen der staatlichen Unterstützung drohe „vielen Händlern das wirtschaftliche Aus“. Die Betreiber vieler inhabergeführten Geschäfte bekommen seiner Kenntnis nach „keinen Ersatz für ihren Unternehmerlohn und müssen im Gegensatz zu ihren Angestellten von ihren Rücklagen leben oder Hartz 4 beantragen“. Caesar appelliert: Wenn nicht schnell Hilfe komme, werde sich das Leben in den Stadtteilen verändern.

Zurück zu Roman Prehn. „Ich habe in meiner Jugend viel gezeichnet“, erzählt er seine Geschichte. Und Tätowierungen hätten seit jeher einen Reiz auf ihn ausgeübt. Der erste Schritt aus der Arbeitslosigkeit erfolgte, als er sich als Tätowierer in einem Oldenburger Studio etwas zu Hartz IV dazuverdiente. Vor rund dreieinhalb Jahren habe er dann den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Im vergangenen November und Dezember habe er einen Umsatz von ungefähr 2700 bis 2800 Euro gemacht – wohingegen mit Fixkosten von allein schon rund 1800 Euro für den Laden im Bremer Osten gerechnet werden müssten.

Beim ersten Lockdown liefen die Hilfen laut Roman Prehn „noch ganz gut“. Danach investierte er in Masken, Desinfektionsspender und stellte einen Hygieneplan auf. Eigentlich sei das unnötig gewesen, betont er allerdings, denn bei „Farbspiel“ sei schon vor Corona streng auf die Hygiene geachtet worden. Und: „Ich hatte im Schnitt drei Kunden in meinem Studio, wo soll das ein Infektionsherd sein?“

Leiden unter den Maßnahmen der Pandemiebekämpfung

Dem Wirtschaftsressort ist die Situation bewusst. „Natürlich sind körpernahe Dienstleistungen – wie zum Beispiel Tätowierer oder Kosmetikstudios, leider ganz besonders von den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung betroffen. Deren Rücklagen sind in den meisten Fällen klein und schnell aufgebraucht.“ Genau deshalb seien die November- und Dezemberhilfen aufgelegt worden, um mit 75 Prozent des jeweiligen Monatsumsatzes des Vorjahres Unterstützung zu ermöglichen.

Mehr zum Thema Einschätzungen von Appelrath Cüpper und Zero Bremer Modehändler befürchten große Umbrüche: „Es wird weitere treffen“ Mehrere Modeketten stecken in der Insolvenz. Appelrath Cüpper und die Bremer Modekette Zero haben das erfolgreich hinter sich gebracht. Wie sehr trifft sie die ... mehr »

Senatorin Kristina Vogt (Die Linke) sagt zudem, dass sämtliche Förderprogramme darauf abzielten, Unternehmen und Arbeitsplätze zu sichern. „Allein für das Land Bremen wurden in den vergangenen zehn Monaten dafür Mittel von mehr als 180 Millionen Euro aus Bundes- und Landestöpfen zur Verfügung gestellt.“ Als positives Beispiel nennt sie das Förderprogramm für die Veranstaltungswirtschaft mit dem „Club 100“.

Vogt betont auch, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bewilligungsstellen seien mit viel Engagement dabei, kurzfristige Auszahlungen zu ermöglichen. „Im Fall der Novemberhilfen ist es ihnen zum Beispiel gelungen, innerhalb einer Woche nach dem Start des regulären Verfahrens, alle korrekt eingereichten Anträge zu bewilligen und zur Auszahlung zu bringen. Das waren 80 Prozent aller Anträge.“ Sie wolle sich auch für einen bundesweiten Exit-Plan für alle Branchen einsetzen.

Tätowierer Roman Prehn hat Ende Dezember die Novemberhilfe bekommen, danach auch einen Abschlag auf die Dezemberhilfe. „Da kann ich mich nicht beschweren.“ Jetzt aber ist er in einer Situation, in der er in seinem Umfeld um Geld bitten muss, denn sein Mietvertrag läuft weiter, und er muss Schulden machen. Was Prehn empörend findet: „Das kann es nicht sein.“ Wie sich die jetzige Situation für ihn anfühlt? „Das kann man nicht beschreiben.“

Zur Sache

Dezemberhilfe

Die Auszahlung der Dezemberhilfe hat mit Verspätung begonnen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat zum Monatswechsel das Signal an die Länder gegeben, dass mit der Auszahlung der Beträge begonnen werden kann. Wie schon zuvor bei der sogenannten Novemberhilfe erhalten Betriebe, Selbstständige, Vereine und weitere Einrichtungen, die vom Lockdown betroffen waren, bis zu 75 Prozent der ausgefallenen Umsätze – gemessen am Dezember 2019. Der Bund gibt die Gelder, die Länder übernehmen die Verantwortung für die Umsetzung.

Seit Anfang Januar waren bereits Abschlagszahlungen geflossen, Unternehmen konnten einen Vorschuss auf die reguläre Zahlung bekommen. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums sind bis zum 1. Februar mehr als 1,56 Milliarden Euro überwiesen worden. Im Zuge der November- und Dezemberhilfe zusammen wurden demnach bislang mehr als 4,35 Milliarden Euro gezahlt. Seit Beginn der Corona-Krise hat der Bund laut Wirtschaftsministerium rund 80 Milliarden Euro an Hilfen für die Wirtschaft bewilligt.