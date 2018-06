Die Abiturientin Henrike Beckefeld aus Weyhe will in einer Schule in Namibias Hauptstadt Windhuk ein Jahr lang Kindern mit geistigen Behinderungen helfen. (Frank Thomas Koch)

Henrike Beckefeld ist gerade 18 Jahre alt geworden. Sie wohnt mit ihren Eltern, ihrer kleinen Schwester, zwei Katzen und einem Hund in Weyhe. „Aber die Tiere vertragen sich nicht gut, deshalb gehört den Katzen die untere Etage, der Hund wohnt oben in unserem Haus“, sagt sie schmunzelnd. Ihre Familie macht gerne Urlaub in Dänemark und Frankreich. Am vergangenen Sonnabend hat Henrike Beckefeld ihren Abiball gefeiert, in der Turnhalle ihres Gymnasiums in Syke. Ein ganz normales Leben also, das die 18-Jährige aber schon sehr bald hinter sich lassen wird: Im August sitzt die junge Frau in einem Flieger, ihr Ziel: ­Namibia.

„Seit ich 14 Jahre alt bin, möchte ich einen Freiwilligendienst machen“, erzählt die frisch gebackene Abiturientin. Damals habe sie über Bekannte von „weltwärts“ gehört, dem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Nun hat sie nagelneue Wanderschuhe gekauft und ist aufgeregt. Zum ersten Mal wird sie außerhalb Europas sein, zum ersten Mal ist sie ganz allein unterwegs und zum ersten Mal nur auf sich gestellt. Ihre Entsendeorganisation Volunta, eine Partnerin von „weltwärts“, hat ihr ein Projekt zugeteilt: Henrike Beckefeld wird an einer Schule für Kinder mit geistigen Behinderungen arbeiten, im Herzen der namibischen Hauptstadt Windhuk.

Sie bringt für diese Aufgabe schon reichlich Erfahrung mit. Seit vier Jahren hilft die Abiturientin in einem Wohnheim für Menschen mit geistigen Behinderungen. Sie hat Malkurse mit ihnen veranstaltet und sie auf Ausflügen begleitet. Diese Arbeit gefällt ihr sehr: „Geistig behinderte Menschen sind so offen, da verstellt sich niemand. Entweder sie mögen dich und zeigen das auch oder eben nicht.“ An ihrer Schule gab es auch inklusive Klassen, deshalb bekam sie früh Kontakt zu Menschen mit Behinderungen. „Am Anfang hatte ich schon auch Respekt vor den Kindern, und gleichzeitig habe ich sie unterschätzt“, sagt die Weyherin.

In Namibia wird sie die Lehrer bei ihrer Arbeit unterstützen, „damit jedes Kind die Förderung bekommt, die es braucht und noch individueller betreut werden kann“, erläutert die 18-Jährige. Sorgen mache sie sich nicht wirklich, nur, dass sie zu viel Deutsch sprechen werde und ihre vegetarische Ernährung nicht beibehalten kann. „Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, Namibia ist so ein Fleischland.“

Bevor es losgehen kann, sammelt sie aber noch Spenden. Zwar kommen 75 Prozent der Mittel für ihren Freiwilligendienst vom Bund, aber für die weiteren 25 Prozent müsse die Entsendeorganisation aufkommen, sagt Beckefeld. „Da Volunta kein gewinnorientiertes Unternehmen ist, hilft es, wenn die Freiwilligen Spenden sammeln. So kann ­Volunta weiterhin in Entwicklungsländern arbeiten.“

Zu diesem Zweck hat die Abiturientin eigens eine Internetseite auf die Beine gestellt. In ihrem Erklärungstext zitiert sie die Band Die Ärzte: „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es wär‘ nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.“

Und nach dem Jahr in Afrika? Henrike Beckefeld kann sich vorstellen, Soziologie und Geschichte mit internationalem Bezug zu studieren. Einen entsprechenden Studiengang in Aalborg hat sie sich schon herausgesucht. Danach soll es möglichst zu den Vereinigten Nationen gehen oder zu einer internationalen Hilfsorganisation.

Sie möchte sich in ihrem Leben dafür einsetzen, dass Menschen mit Behinderungen stärker in die Gesellschaft integriert werden. „Wir haben kaum Kontakt zu ihnen, uns fehlt einfach der Bezug dazu“, findet Beckefeld.

Spenden für Henrike Beckefelds Freiwilligendienst sind online möglich unter www.betterplace.org/de/projects/63018-mein-freiwilligendienst-mit-behinderten-kindern-in-namibia.