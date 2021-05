In Teilen Schwachhausens kommt vorübergehend kein Wasser mehr aus dem Hand. (Lino Mirgeler/dpa)

Von der Kulenkampffallee 85 bis hinauf zur Parkallee muss am heutigen Freitag für etwa zwei Stunden, beginnend ab etwa 10 Uhr, das Wasser abgestellt werden. Das teilte Wesernetz auf Nachfrage des WESER-KURIER mit, nachdem Durchsagen in dem betroffenen Bereich bereits die Anwohner informiert hatten. Grund seien Arbeiten an einem Absperrventil, die kurzfristig nötig geworden seien. Gegen Mittag soll die Versorgung wieder hergestellt werden.