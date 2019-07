Die Linie 2 an der Station Haferkamp: An Wochentagen steigen täglich 690 Fahrgäste im Schnitt hier ein und aus. (Frank Thomas Koch)

Es ist ein bisschen regnerisch und auch ein wenig zu kühl für diesen Sommertag. Die Fahrgäste an der Haltestelle warten mit aufgespannten Schirmen auf die nächste Straßenbahn. Andere haben sich beim Supermarkt gegenüber untergestellt und vertreiben sich die Zeit damit, eingetopfte Blumen und Küchenkräuter zu begutachten. Die Haltestelle Haferkamp an der Landwehrstraße ist eine Art Drehscheibe in Utbremen: Alle paar Minuten halten und fahren hier die Straßenbahnen der Linien 2 und 10 ab. An Wochentagen steigen nach Angaben der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) täglich 690 Fahrgäste ein und aus. Gleich in der Nähe liegen die Europaschule, das Stadion am Panzenberg, wo der Bremer SV trainiert und spielt, die DRK-Begegnungsstätte Haferkamp – und der Supermarkt direkt an der Haltestelle.

Manfred Dreier schlendert mit einem Einkaufskorb am Arm heran. Aus dem Regen ist ein Tröpfeln geworden. Einen Schirm braucht er nicht, der Weg von zu Hause ist nicht weit. Knappe 100 Meter. Der 80-Jährige kennt den Ortsteil aus dem Effeff. Er hat gesehen, wie er sich in den Jahrzehnten nach dem Krieg verändert hat. Wie er gewachsen ist, wie Häuser und Wohnblocks gebaut und einige nach ein paar Jahren wieder abgerissen wurden, um für die Bundesstraße 75 Platz zu machen.

„Meine Eltern waren die ersten, die in die Reihenhäuser dort drüben eingezogen sind“, sagt der Utbremer und zeigt auf die rotgeklinkerte Reihe mit den hübschen Blumenkästen an den Fenstern. „1959 war das, da gab es hier noch nicht viel. Meinen Vater habe ich im Nachhinein sehr dafür bewundert. Er war damals schon 65 Jahre alt und hat noch ein Haus gekauft, das war wirklich mutig.“ Manfred Dreier ist mit seiner Familie dort wohnen geblieben. „Heute sind wir die Ältesten“, sagt er. „Viele junge Familien sind dazu gekommen, wir haben schon eine ganze Reihe von Geburten in der Nachbarschaft erlebt. Der Ortsteil hat sehr viele Vorzüge. Die Wege sind kurz, auch in die Stadt, weil wir die Bahn hier gleich vor der Nase haben.“

Kurzbesuch im DRK-Begegnungszentrum Haferkamp

Elfriede Kasten kommt gerade von einem Kurzbesuch im DRK-Begegnungszentrum Haferkamp, das gleich um die Ecke liegt. Sie trägt eine Wind- und Regenjacke – zur Probe, wie die 87-Jährige betont. „Ich fahre demnächst in den Urlaub und wollte mal ausprobieren, ob sie noch passt und den Alltag mitmacht. Sieht wohl so aus“, fällt sie das Urteil. Im Haferkamp, wie Eingeweihte die Begegnungsstätte mit der Adresse Haferkamp 8 nennen, hat sie noch schnell nach dem Rechten geschaut und Blumen gegossen.

Zweimal in der Woche ist die 87-Jährige als ehrenamtliche Helferin dort: Sie begleitet Bridge-Runden, schenkt Kaffee aus, steht mit Ratschlägen zur Seite, hilft bei der Vorbereitung von Veranstaltungen, schaut wie jetzt in der Sommerpause nach der Post – und gießt Blumen. „Seit 25 Jahren mache ich das schon. Als ich nach 40 Jahren Arbeit in einer Buchhandlung am Hauptbahnhof in Rente gegangen bin, hatte ich ein wenig die Befürchtung, dass mir langweilig werden könnte“, sagt sie. Damals hat sie sich zunächst im Besuchsdienst der Begegnungsstätte engagiert.

Auch Elfriede Kasten ist überzeugte Utbremerin. Nach dem Krieg ist sie mit ihren Eltern in den Ortsteil gezogen, und auch sie hat gesehen, wie aus den Trümmern des Krieges ein Quartier mit neuem Gesicht entstanden ist. „Man kann eigentlich nicht schöner wohnen. Wir haben alles hier, was man braucht“, sagt sie. Das „Eigentlich“ bezieht die 87-Jährige auf die aktuellen Einschränkungen im Straßenbahnverkehr wegen Gleisbauarbeiten.

Ersatzverkehr bereits im März

Die Linie 2 fährt nur zwischen Sebaldsbrück und der Haltestelle Haferkamp und dann über die Haltestelle Doventorsteinweg zurück nach Sebaldsbrück. Die Straßenbahnlinien 10/N10 werden in beiden Richtungen zwischen Gröpelingen und der Haltestelle Haferkamp über die Strecke der Linie 3 umgeleitet. Im März gab es schon einmal Ersatzverkehr, und Elfriede Kasten hat damit so einige Erfahrungen gesammelt: „Das hat nicht richtig geklappt, und ich musste eine weite Strecke zu Fuß laufen. Ansonsten haben wir es aber richtig gut hier“, sagt die 87-Jährige.

Manfred Dreier kommt mit vollem Einkaufskorb aus dem Supermarkt an der Haltestelle zurück. „Wissen Sie eigentlich, dass sich hier ein legendäres Kino befand?“, fragt er und zeigt zur Rückseite des Markts. Die Hülle des früheren Filmtheaters „Regina“ steht noch. Von 1957 bis 1983 haben Tausende Bremer in den Hochpolster-Kinosesseln Filme wie „Dr. Schiwago“ oder „Vom Winde verweht“ gesehen. Die Leinwand war acht Meter hoch und 20 Meter breit.

Der 80-jährige Utbremer erinnert sich sehr gut an diese Zeit und daran, wie beliebt das „Regina“ nicht nur bei Bremern war: „Die Bundeswehr hat sogar ganze Busse geschickt“, sagt er. „Ich habe hier ,Spartacus’ und ,Ben Hur’ gesehen. Das waren alles Filme, die über Stunden liefen.“ Und manche wie „Dr. Schiwago“ sogar über Monate: Kein anderer Film wurde so oft und lange gezeigt wie die Verfilmung des ­Romans von Boris Pasternak mit Omar Sharif, Julie Christie und Geraldine Chaplin. Mehr als 52 Wochen am Stück lief er 1967/68, am Ende stand er 151 Wochen auf dem Spielplan in Utbremen.