Sekretärinnen und Sekretäre können der gute Geist eines Unternehmens sein. (dpa)

Sie sind alles in einer Person. Sie können der gute Geist des Unternehmens sein, sie können aber auch schnell mit mahnenden Worten zur moralischen Instanz werden, wenn sich in der Teeküche mal wieder das dreckige Geschirr stapelt, weil die Mitarbeiter zu faul sind, es in die Spülmaschine zu packen: Die Sekretärinnen und auch Sekretäre, neudeutsch auch Büroassistentinnen und Büroassistenten. Sie haben es in der Hand, wer am Telefon oder persönlich zur Geschäftsführung durchgelassen wird. Und sie sind es auch, die immer mal ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Mitarbeiter haben.

Am Mittwoch ist nun der Internationale Tag der Sekretärinnen. Deshalb möchte sich der WESER-KURIER stellvertretend für alle Sekretärinnen und Sekretäre (jawohl, es gibt auch Männer in dem Job) bei einigen von Ihnen. Bitte teilen Sie uns bitte bis spätestens Dienstag, den 24. April, um 11 Uhr, bei welcher Sekretärin oder Redaktionsassistentin wir am Dienstag vorbeischauen sollen mit einer kleinen Aufmerksamkeit im Gepäck. Das bedeutet aber auch: Sie muss am Dienstag auf der Arbeit anzutreffen sein und darf nicht frei haben. Bitte schreiben Sie uns also: Wem sollen wir einfach mal stellvertretend „Danke“ sagen. Aus allen Zuschriften werden wir uns drei heraussuchen – notfalls per Los, wenn es leider nicht anders geht.

Über das Ergebnis lesen Sie dann sowohl am Mittwoch im WESER-KURIER als auch auf weser-kurier.de. Der Internationale Tag der Sekretärin hat seinen Ursprung in den USA und geht zurück auf die dortige Nationale Sekretärinnen-Vereinigung, die 1942 gegründet wurde. Seit 1955 wird immer der letzte Mittwoch im April als „Administrative Professionals' Day“ begangen, wobei die ganze letzte Woche im April dazu dienen soll, dass sich Chefs und Mitarbeiter bei der guten Seele des Hauses bedanken.