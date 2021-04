Die Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen steigen stark. (Uwe Anspach)

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Kindern und jungen Erwachsenen ist in Bremen sprunghaft angestiegen. Der Wert erreichte in der vergangenen Woche in der Gruppe der Sechs- bis Neunjährigen fast die Marke von 300 - eine Woche zuvor lag er noch bei 84. Auch in der Altersgruppe bis fünf Jahre und bei den Zehn- bis 19-Jährigen explodierten die Zahlen. „Der starke Anstieg ist wahrscheinlich auf die zunehmende Zahl der Testungen in den Schulen in der Woche nach den Ferien zurückzuführen“, sagt Lukas Fuhrmann, Sprecher der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz.

Ende März hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) noch mitgeteilt, dass sich die stark steigenden Zahlen nicht allein durch den Einsatz von Schnelltests begründet lassen. Auch wo sich die Kinder und Jugendlichen anstecken, ist laut den Infektionsforschern meist unklar. Es gibt aber eine Tendenz: Im aktuellen Lagebericht ist die Rede von „zahlreichen Ausbrüchen in Privathaushalten, Kitas und zunehmend auch in Schulen sowie dem beruflichen Umfeld“.