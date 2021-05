Die Charité hat im Auftrag der Bundesländer die Infektionsgefahr in Bussen und Bahnen untersucht. (Frank Thomas Koch)

Die Corona-Ansteckungsgefahr im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) ist laut einer aktuellen Untersuchung nicht größer als im Individualverkehr. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Charité Research Organisation (CRO), die am Montag veröffentlicht wurde. Elf Bundesländer sowie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hatten beauftragt, das Ansteckungsrisiko von Fahrgästen in Bussen und Bahnen mit dem von Pendlerinnen und Pendlern zu vergleichen, die regelmäßig mit Pkw, Motorrad oder Fahrrad unterwegs sind. „Die Studie der Charité liefert für Millionen von Fahrgästen in Deutschland erstmals belastbare wissenschaftliche Erkenntnisse zum tatsächlichen Infektionsrisiko bei der Nutzung von Bussen und Bahnen", sagt Maike Schaefer (Grüne) als Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz (VMK) und Bremer Mobilitätssenatorin.

Durch Homeoffice, Kurzarbeit und Lockdown habe der ÖPNV in der Pandemie „stark gelitten“ und die Situation zu „dramatischen Einnahmeverlusten geführt“, sagt Schaefer. Es sei immer wieder ein Thema gewesen, dass Menschen Angst davor haben, dass man sich im Nahverkehr anstecken könnte. Viele Fahrgäste hätten laut Schaefer dieses diffuse Gefühl, weil sie mit vielen fremden Menschen zusammen in Bussen und Bahnen fahren. Dabei seien sie durch AHA-Regeln, Maskenpflicht, eine geringeren Auslastung und regelmäßigem Lüften in den Fahrzeugen oft besser geschützt, als bei einer großen Kaffeerunde im Bekanntenkreis ohne Maske.