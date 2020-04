Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Pandemie-Krise zu meistern versucht. (WESER-KURIER)

Schulen und Kitas sind geschlossen, Eltern ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).

Eine Lehrerin aus München hat eine Online-Petition gestartet: Sie verlangt ein Ende des Homeschoolings. Sie nennt es „Fernbeschulung“, ein Wort, das ich bislang nicht kannte, aber das fällt wohl in die Kategorie „nutzloses Wissen“. Die Argumente liegen auf der Hand: Der improvisierte Unterrichtsersatz zu Hause treibt Eltern wie Kinder in den Wahnsinn, bei zweifelhaftem Lerneffekt. Wobei: Nach der jüngsten Latein-Lektion unseres Sohnes bin ich in Sachen Ablativus Absolutus jetzt wieder einigermaßen sattelfest, alle Fragen der Nützlichkeit einmal hintangestellt.

In dieser Kolumne war schon mehrfach von den alten Sprachen die Rede, was ich hiermit rechtfertige: Latein im Alltag gehört zu den Trends des Jahres. Da gibt es einiges zu entdecken. So kann „inficere“ längst nicht nur „anstecken“ heißen, sondern auch „färben, bemalen“ oder „tränken, benetzen“. Ähnlich vielseitig zeigt sich das Wort „corona“, es bedeutet mitunter „Kranzgesims“ oder „Menschenmenge“, was allerdings eine ziemliche Ironie ist.

Vielleicht lernen insgesamt gerade die Eltern am meisten: zum Beispiel über sich selbst. Jedenfalls entnahm ich dem Corona-Tagebuch unserer Achtklässlerin Aufschlussreiches über Väterbilder. Sie schreibt es im Auftrag ihrer Religionslehrerin. Was nach Ende der Pandemie mit diesen Aufzeichnungen passieren soll, ist noch nicht geklärt, aber ich denke, da habe ich ein Wort mitzureden.

Der Haken an der Fernbeschulung ist sicherlich, dass die Infektiosität von Arbeitseifer in bestimmten Phasen der Adoleszenz stark nachlässt. Aus Sicht der Schulen mag das als ausgleichende Gerechtigkeit durchgehen. Wir Eltern bekommen jetzt auch einmal die ganze ungeschminkte Wahrheit vor unsere müden Augen geführt. So manchem Erziehungsberechtigen dämmert gerade: Der Lehrer war vielleicht doch nicht das Problem. Und in einem Punkt bin ich mir ziemlich sicher: So zäh das Homeschooling manchmal auch vorangeht – wochenlange Corona-Ferien wären auch nicht besser.

