Noch Schwimmbad, bald schon Fläche, auf der die Informatiker ein neues Zuhause finden? Das Unibad wurde vor einigen Jahren teilsaniert. (Jonas Völpel)

Wo sich derzeit noch das Unibad befindet, könnte bis zum Jahr 2027 ein Gebäude für die Informatiker der Universität entstehen. Für diese Nachfolgelösung, die von der Uni-Leitung angestrebt wird, spricht sich nun auch der Senat aus. Das geht aus einem Papier hervor, mit dem sich am Dienstag der Senat beschäftigen wird.

Wie berichtet, sieht das das Bäderkonzept des Senats vor, das marode Unibad abzureißen, sobald die geplanten Schwimmhallen-Neubauten in Horn und Walle (Westbad) betriebsbereit sind. Doch welche Nachnutzung empfiehlt sich für das Unibad-Grundstück? Das wollte die CDU-Bürgerschaftsfraktion vom Senat wissen und hatte eine entsprechende Anfrage gestellt. In ihrer Antwort plädiert die Landesregierung dafür, auf der Fläche ein Instituts- und Laborgebäude zu errichten. Dadurch werde das Fachgebiet Informatik baulich abgerundet. Auch für das bisher in Mietobjekten untergebrachte Fachgebiet „Künstliche Intelligenz“ wäre dies nach Auffassung des Senats die beste Lösung. Es könnte dann mit den benötigten Laborflächen für die Robotik und das Technologiezentrum Informatik und Informationstechnik (TZI) auf eigene Flächen umziehen. "Hierdurch würde der Wissenschaftsschwerpunkt ,Minds, Media, Machines' gestärkt", heißt es in dem Senatspapier.

Auch einen groben Zeitplan entwickelt der Senat in seiner Antwort. "Der Abriss des Unibades kann voraussichtlich frühestens mit der Eröffnung des Neubaus des Hallenbades am Standort Horner Freibad erfolgen und dürfte frühestens ein bis zwei Jahre nach Schließung des Unibads beendet sein." Für die Nachnutzung des Grundstücks durch die Informatiker müssten parallel Machbarkeitsstudien angefertigt werden. Ziel müsse es jedenfalls sein, "möglichst im Jahr 2027 ein neues Gebäude an dem Standort beziehen zu können". Das Areal nach dem Abriss des Unibades brachliegen zu lassen, komme wegen des hohen Flächenbedarfs der Uni nicht infrage.

Das Unibad war zuletzt in der Saison 2015/16 mit einem siebenstelligen Betrag ertüchtigt worden, um es noch ein paar Jahre länger betreiben zu können als ursprünglich geplant. 2017 hatte der Senat knapp 40 Millionen Euro für das Bäderkonzept beschlossen. Diese Mittel sollen nicht nur den Bau am Westbad sichern, sondern auch den Neubau des Sportbades Horn.