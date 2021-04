Auf diesem Gelände in Oslebshausen könnte die Bahnwerkstatt entstehen, in der ab Ende 2024 Züge für den Regionalverkehr im Nordwesten gewartet werden sollen. (Grafik: WESER-KURIER)

Die Senatsressorts für Häfen und Verkehr laden zu einer öffentlichen Online-Veranstaltung zum Planungsstand für eine Bahnwerkstatt in Oslebshausen ein, die am Dienstag, 13. April, zwischen 16.30 und 18 Uhr stattfindet. Vertreter der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen und das Bahntechnik-Unternehmen Alstom werden dabei über den Sachstand informieren. Die moderierte Veranstaltung hat die Form einer Videokonferenz. Bereits ab 16.15 Uhr ist die Online-Plattform zur Prüfung der Technik geöffnet. Erforderlich ist eine formlose Anmeldung per E-Mail an kleyboldt@ctb-bremen.de, Stichwort „ServiceCenter“. Die Zugangsdaten werden den Interessierten nach der Anmeldung rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung zugesandt.