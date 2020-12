Schutz vor Infektionen: Das Bremer Gesundheitsamt kontrolliert die Kliniken des Landes in sogenannten Hygiene-Kontrollen. (Maurizio Gambarini/dpa)

Die Kontrolleure des Gesundheitsamts haben die Ergebnisse der insgesamt 37 Hygiene-Audits – inklusive Probe- und Kontroll-Audits – in vier Stufen eingeteilt. Der erste Durchgang in den Kliniken fand 2013 bis 2016 statt, der zweite 2017 bis 2019. Stufen und Ergebnisse im Überblick:

„Kritische Abweichungen“, die nicht umgehend abgestellt werden, haben die Schließung der betroffenen Bereiche oder der ganzen Klinik zur Folge. Im gesamten Zeitraum von 2013 bis 2019 wurden fünf solcher Abweichungen festgestellt, vier davon im letzten Durchgang. Insgesamt entspricht dies 0,4 Prozent aller Bewertungen. „Sämtliche hier festgestellten Mängel wurden unverzüglich abgestellt“, heißt es in dem Bericht. Die Kontrolleure bemängelten etwa „das Abstellen vorbereiteter Infusionsständer in einem Baustellenbereich“. Dies berge die Gefahr von Verunreinigungen der Infusionssysteme durch im Baustaub befindliche Schimmelpilzsporen und bedeute eine unmittelbare Patientengefährdung. Oder: „Schlecht geschultes Reinigungspersonal, hohe Fluktuation. Mangelhafte Reinigung wiederholt Thema in der Hygienekommission. Konstant schlechte Reinigungsergebnisse wurden dokumentiert und während des Audits bestätigt“.

„Unkritische Abweichungen“ wurden insgesamt 656 Mal festgestellt, sie stellen mit 48,3 Prozent knapp die Hälfte der Fälle. 383 Mängel waren es im ersten Durchgang von 2013 bis 2016. Unkritische Abweichungen müssen innerhalb einer vorgegebenen Frist durch „geeignete Korrekturmaßnahmen“ abgestellt werden. Zwei Beispiele aus dem Bericht: „Wasserstrahl vom Waschbecken zielt direkt in den Ausfluss, Kontamination des Beckens und der Umgebung mit Feuchtkeimen möglich“. Oder: „Nutzung von Staubwedeln, Besen oder Bürsten, die sich nicht hygienisch aufbereiten lassen. Damit latente Gefahr der Keimverschleppung“.

„Hinweise auf Schwachstellen“ wurden in insgesamt 320 Fällen (23,6 Prozent) festgestellt. 2013 bis 2016 waren es 223 Fälle. Als Beispiel werden „behelfsmäßige Ausbesserungen von Beschädigungen mithilfe von Mullbinden oder Pflastern“ genannt. Werden die bemängelten Schwachstellen beim Folge-Audit wieder vorgefunden, werden sie in eine Kategorie höher eingestuft.

Empfehlungen für Verbesserungsmöglichkeiten sind den Prüfern zufolge als Handreichungen zu verstehen, denen nicht zwingend gefolgt werden müsse. Insgesamt wurden 376 solcher Empfehlungen abgegeben (27,7 Prozent aller Fälle), beim ersten Durchgang 2013 bis 2016 waren es mit 229 noch deutlich mehr. Etwa: „Regelmäßige Hygieneschulungen für Ärzte, anzustreben ist eine Teilnahme mindestens einmal pro Jahr“ oder „Schulung des Reinigungspersonals durch Hygienefachkräfte“.