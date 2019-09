Mareike Demel engagiert sich seit fünf Jahren bei „Ingenieure ohne Grenzen“, insbesondere für das Projekt „Wash macht Schule“ in Guinea. (Torsten Spinti)

„Es ist mir wichtig, dass jeder Mensch den gleichen Zugang zu Wasser und zu sanitären Anlagen hat“, sagt Mareike Demel vom Projekt „Ingenieure ohne Grenzen“. „Ich finde es unfair, dass manche Ressourcen so ungleich verteilt sind, und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass jeder Mensch Zugang zu diesen Ressourcen hat.“

Seit mittlerweile fünf Jahren ist die 29-Jährige aus der Alten Neustadt bei „Ingenieure ohne Grenzen“ dabei. Und insbesondere einem Projekt mit dem Namen „Wash macht Schule“ widmet sie sich intensiv: Das Errichten einer Zisterne in dem Dorf Kanty in Guinea. Die Zisterne steht neben einer Schule und fängt Regenwasser auf, welches dann in einen Tank geleitet wird. „Dann gibt es dort Pumpen, mit denen sich die Menschen dort Wasser holen können“, erklärt sie. „Die Schüler können das Wasser dann zum Händewaschen nutzen oder für die Toilette.“

Die bei Hansewasser tätige Mareike Demel, die Umwelt- und Produktionstechnik mit dem Schwerpunkt Verfahrenstechnik studiert hat, war bereits zwei Mal vor Ort in Guinea: „Unser großer Vorsatz: Auf Augenhöhe sein, gemeinsame Lösungen finden und die Fähigkeiten der dort lebenden Menschen nutzen.“ Zum Beispiel würden die Menschen in Kanty runde Häuser bauen. „Und deswegen sind wir davon ausgegangen, dass sie auch runde Zisternen bauen können. Und zwar nicht ebenerdig, sondern in drei Metern Tiefe.“ Das Projekt selbst ist aufgeteilt in die Phasen Erkundung, Implementierung und Evaluation. Bei der Erkundung lernen sich zunächst die Projektpartner kennen. Es werden erste Lösungsansätze gefunden und ermittelt, was vor Ort benötigt wird. Dazu haben sich die Aktiven von „Ingenieure ohne Grenzen“ auch auf lokalen Märkten umgesehen.

„Wir haben uns angeschaut, welche Möglichkeiten es vor Ort gibt. Dazu wurden auch drei Bohrungen durchgeführt, die allerdings erfolglos waren“, erinnert sie sich. Grundwasser war demnach nicht vorhanden, das Oberflächenwasser war mikrobakteriell verseucht. „Dann haben wir uns Daten angeschaut und festgestellt, dass es in den vier bis fünf Monaten Regenzeit drei Mal häufiger regnet als in Bremen im ganzen Jahr.“ Im Durchschnitt seien das circa 700 Liter pro Quadratmeter jährlich in Bremen und ungefähr 2000 Liter pro Quadratmeter in Kanty.

Wissen ins Dorf bringen

Die Projektpartner sind die Nichtregierungsorganisation „Agence Lönni Bankhi“ (ALG) sowie der Bremer Verein „Kania“. Dessen Vertreter vor Ort heißt Sekou Bangoura, der einst in Bremen studiert hat: „Sein Wunsch war, sein Wissen in sein Dorf zu bringen“, erzählt Mareike Demel. Inzwischen habe er sechs Schulen mit Hilfe des Kania-Vereins bauen können. Doch an einer Schule habe es das Problem gegeben, dass kein Wasser gefunden werden konnte. Sekou Bangoura habe dann die „Ingenieure ohne Grenzen“ angesprochen, die anschließend die Idee der Regenwasserzisterne hatten.

„Sekou Bangoura hat die Idee dann mit den Dorfbewohnern diskutiert. Doch die waren zunächst skeptisch, weil in Guinea kein Regenwasser genutzt wird“, berichtet die 29-Jährige. „Uns ist es aber wichtig, dass die Leute dahinterstehen. Sie haben dann gesagt, dass sie es mal ausprobieren wollen.“ Der Fokus liege auf dem Wissenstransfer, sagt sie: „Es hilft nichts, wenn wir dort etwas bauen und die Leute wollen das nicht.“ Und auch um Identifikation geht es: „Die Zisterne wird auch von den Menschen dort in Schuss gehalten. Und im Idealfall gibt es dann jemand aus dem Nachbardorf, der dann fragt, ob solch eine Zisterne auch in seinem Dorf gebaut werden könne.“

Im Februar 2018 begannen dann die Bauarbeiten. „Wir waren vier Wochen vor Ort. Die Baugrube war bereits da, und auch die Ziegel waren schon selbst hergestellt worden.“ Spannend sei das gewesen: „Dort wird alles noch mit Hand gemacht.“ Vier Wochen dauerte der Bau, der zwischen 25.000 und 30.000 Euro gekostet hat und durch eine Spende der Bremer Firma Hansa-Flex ermöglicht wurde. Aus der neu gebauten Zisterne versorgen sich nun 100 Schüler sowie zwei Lehrer mit ihren Familien, die an der Schule wohnen. „Wir versuchen, nun zu schauen, wie viel Wasser sie entnehmen, damit vielleicht auch die Dorfbewohner von der Zisterne profitieren können“, sagt Mareike Demel. Dafür werde die Entnahme von einem der beiden Lehrer dokumentiert. 60.000 Liter fasst die Zisterne und diese Wassermenge muss über die Trockenzeit reichen. Dieses Wasser wird derzeit nur für das Waschen der Hände und für die Toilette genutzt: „Wir haben gerade eine bakterielle Kontamination, das untersuchen wir.“

Vom Kania-Verein sei im Februar dieses Jahres jemand dort gewesen und habe Fotos gemacht, die ein paar technische Mängel offenbarten. „Im September wollen wir das reparieren und schauen, dass die Wasserqualität unseren Anforderungen entspricht.“ Eine zweite Zisterne ist für Ende des Jahres in Planung.

30 ehrenamtlich Tätige umfasst die Bremer Regionalgruppe der Ingenieure ohne Grenzen, die sich verstärkt der Inlandsarbeit widmen möchte, so Mareike Demel: „Wir möchten Workshops an Schulen anbieten, um auf die Zustände in anderen Ländern hinzuweisen.“

