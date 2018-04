Ingrid Waldau gab ihre letzte Vorstellung vor zwei Jahren im Packhaus Theater. (Frank Thomas Koch)

Sie war die Grande Dame der leichten Theatermuse, die doch so schwer ist. Unvergessen sind auch ihre letzten Auftritte in dem nach ihrem Vater, dem Gründer Ernst Waldau, benannten, zunächst Niederdeutschen Theater. Am Wochenende ist die beliebte Volksschauspielerin Ingrid Waldau nun im Alter von 81 Jahren gestorben.

Ihre große Wandlungsfähigkeit bewies sie unter anderem in den Boulevard-Komödien "Otello darf nicht platzen" und in "Arsen und Spitzenhäubchen". Mitte der 1980er- bis Mitte der 1990er-Jahre leitete die Schauspielerin mit dem Waldau-Theater das zweitgrößte Bremer Haus, das auf eine glanzvolle Vergangenheit zurückblicken konnte.

Ihr blieb es aber nicht erspart, den Niedergang des Theaters mitzuerleben, dem nach und nach vom Kulturressort die Subventionen gestrichen wurden. Auch wenn sie zum Schluss nach eigenen Worten mit dem Theater, das viele Jahre ihres Lebens bestimmte, abgeschlossen hatte: Ein Gefühl der Bitterkeit blieb beim Blick auf das Gebäude doch, das heute ausgeweidet an der Waller Heerstraße steht.

Zuletzt hatte Waldau eine neue künstlerische Heimat auf dem Theaterschiff gefunden. Ihre letzte Vorstellung gab sie 2016 im Packhaus Theater.