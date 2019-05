Der Spitzenkandidat der AfD, Frank Magnitz.is. (Daniel Reinhardt/dpa)

Die AfD wird in der nächsten Bürgerschaft in Fraktionsstärke vertreten sein. Etwa sieben Prozent der Stimmen – nicht eben ein Quantensprung gemessen an den 5,5 Prozent bei der letzten Wahl und deutlich weniger als das erhoffte zweistellige Ergebnis. Aber das spielt keine Rolle. Wenn sie sich nicht wie beim letzten Mal wieder selbst zerlegt, wird die AfD die nächsten vier Jahre eine deutlich vernehmbare Stimme in Bremens Parlament sein. Das wird die Sache nicht einfacher machen. Der Ton dürfte rauer werden, der Umgang miteinander ruppiger. Doch all das kommt nicht überraschend. Deshalb darf von den anderen Parteien erwartet werden, dass sie sich endlich inhaltlich mit dieser Partei auseinandersetzen und versuchen, die AfD darauf festzunageln, wofür sie doch eigentlich gewählt wurde: auf konstruktive politische Inhalte.

Denn die ist die AfD bislang komplett schuldig geblieben, obwohl sie schon seit vier Jahren in der Bürgerschaft sitzt. Die Bremer AfD steht bislang nicht für politische Arbeit, sondern einzig und allein für endlose interne Grabenkämpfe. Fraglich, ob sich ihre Wähler weitere vier Jahre damit zufriedengeben werden.

