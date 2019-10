Nur noch jeweils eine, statt zwei Fahrspuren - so stellen sich Manuel Warrlich (von links), Anne Loschky, Wolfgang Köhler-Naumann die Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße vor. (Christina Kuhaupt)

Wie lässt sich der Schnitt, den die Friedrich-Ebert-Straße zwischen Südervorstadt und Flüsseviertel darstellt, schließen? Zwei statt vier Fahrspuren, das wäre eine der größten notwendigen Veränderungen, die sich eine Arbeitsgruppe aus Bewohnern der Neustadt ausgedacht hat, um die Lebensqualität entlang und beiderseits der viel befahrenen Ein- und Ausfallstraße zu verbessern. Manche der Beteiligten sind, wie Manuel Warrlich, Beiratsmitglied, Wolfgang Köhler-Naumann gehört seit Jahren dem Forum Verkehrswende Neustadt an, und Anne Loschky ist „einfach Neustädterin“. Gemeinsam haben sie am Freitag vorgestellt, was sich ihrer Meinung nach ändern muss. Bei Maike Schaefer (Grüne), Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau rennen sie damit offene Türen ein.

Das Ergebnis jedenfalls soll so aussehen: Mehr Sicherheit für Fußgänger, Kinder, Radfahrer, „weniger Verkehrslärm und Abgase“ und eben das Zusammenwachsen der Quartiere. Erreichen will die Arbeitsgruppe das alles so: Tempo 30 entlang der gesamten Friedrich-Ebert-Straße, breitere Bürgersteige für Fußgänger, sogenannten geschützte, also baulich abgetrennte Radfahrstreifen und eigene Fahrstreifen für Straßenbahnen, damit Autos die Gleise nicht mehr blockieren können.

Maike Schaefer begrüßt den Impuls

Außerdem soll es zusätzliche Ampeln geben und „sichere und zügige Querungen für Fuß- und Radverkehr“. Dabei haben die Neustädter Akteure nicht zuletzt die Verkehrssicherheit der Schulwege in Höhe der Gastfeldstraße, der Kornstraße, des Leibnizplatzes und der Wilhelm-Kaisen-Brücke im Blick. Rundum-Grünphasen an einigen Kreuzungen, die Fußgängern das ungefährdete Kreuzen und Queren in alle Richtungen ermöglichen, sind aus Sicht der Gruppe wünschenswert.

Vieles dessen, was die Arbeitsgruppe zusammengestellt hat, knüpfe an lange diskutierte Ansätze an, sagt Manuel Warrlich. „Beispielsweise die Ampeln kommen im Verkehrsentwicklungsplan vor.“ Anne Loschky hält den gemeinsamen Plan für eine gute Grundlage, um mit Planern ins Gespräch zu kommen und natürlich Gespräche im Stadtteil anzuregen. 1000 Exemplare der Broschüre „Für eine lebenswerte und sichere Neustadt“ werden sei Freitag verteilt. Im Internet ist sie zu finden unter: friedrich-ebert-str.stadtneudenken.de.

Mobilitätssenatorin Maike Schaefer begrüßt den Impuls aus dem Stadtteil: „Da ist eine tolle Initiative in der Neustadt entstanden. Als Paket ist das sehr zu begrüßen“, sagt sie. Es gäbe keine Einfallschneise mehr, Park and Ride wäre an der Neuenlander Straße denkbar, „das würde zu einer enormen Aufwertung der Neustadt beitragen, ohne eine Gentrifizierung zu fördern.“ Das Zusammenwachsen des Stadtteils und die Umweltauswirkungen der Umgestaltung seien sehr zu begrüßen. Nun müsse im Detail geschaut werden, „was sich kurz-, mittel- und langfristig umsetzen lässt“. Mit ihrem Entwurf gehe die Gruppe konsequent auf das für 2030 angestrebte Ziel der autofreien Innenstadt zu.