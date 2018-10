Annette Schavan hält die Festrede zur Preisübergabe. (Frank Thomas Koch)

Nein, sagte Inka Kusen und lächelte breit, auf die Malediven fliege sie nicht mit dem Preisgeld. Die 3000 Euro sollen den Vahrer Löwen zugute kommen, in deren Projekte fließen und Finanzlöcher des Vereins stopfen. Inka Kusen (59) repräsentiert diesen Verein, sie hat ihn mit Leben gefüllt. Die „Löwen“ besuchen ehrenamtlich Senioren zu Hause in der Vahr, organisieren Ausflüge oder Treffen wie den Löwenchor. Dafür bedankt sich die Bürgerstiftung Bremen. Sie übergab der Sozialpädagogin, stellvertretend für den Verein, am Freitag bei einem Festakt im Haus der Bürgerschaft den Hilde-Adolf-Preis 2018.

Viele Menschen aus der Vahr füllten den Festsaal und freuten sich mit Inka Kusen über die Auszeichnung. Der Preis erinnert an die 2002 tödlich verunglückte Sozialsenatorin Hilde Adolf (SPD). Neu ist die bronzene Medaille statt der bisherigen Skulptur, hinzu kommt das vom WESER-KURIER gespendete Preisgeld. Die Bürgerstiftung verleiht die Auszeichnung jedes Jahr für hervorragendes, beispielgebendes bürgerschaftliches Engagement. Diesmal steht der Preis unter dem Motto „Starke Typen im Quartier – Mitmenschen, die sich einprägen“.

Schwung in der Vahrer Seniorenarbeit

Inka Kusen engagiert sich nicht nur bei den Vahrer Löwen für Seniorenarbeit, sie kümmert sich auch um die Nachbarschaftstreffs Waschhaus und Bispi im Stadtteil. Deutlich mehr als 40 Stunden wöchentlich kommen da schnell zusammen. „Sie ist total aktiv, und sie ist vom Fach“, sagte Moritz Döbler, WESER-KURIER-Chefredakteur, bei der Preisverleihung. Kusen hatte einst in der Vahr ein Pflege-Unternehmen, arbeitet aber jetzt ausschließlich ehrenamtlich. Ihre „Löwen“ suchen ältere Menschen auf und versuchen, sie für gemeinschaftliche Angebote zu motivieren – eine aufsuchende Arbeit also. Mit Bring-, statt mit Komm-Struktur, erklärte Döbler.

Seit 17 Jahren schon bringt sie Schwung in die Vahrer Seniorenarbeit. Dass die Stiftung die nach eigenen Worten mustergültige Bündelung dieser Aktivitäten um den Löwen-Verein auszeichnet, habe sie trotzdem überrascht, sagte Inka Kusen im September. Am Freitag lobte sie das „wunderbare Netzwerk“ in der Vahr, zu dem auch die Gewoba und das Ortsamt gehörten. Die Ehrung für die Löwen „bedeutet mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung unserer ehrenamtlichen Arbeit“.

Mit Charme und Witz hatte zuvor Eberhard Muras die Gäste begrüßt und allen Löwen zum Preis gratuliert. Der Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung stellte auch kurz die Festrednerin Annette Schavan vor. Die ehemalige CDU-Bundesbildungsministerin sei lange politisch tätig gewesen und beschäftige sich intensiv mit ethischen Fragen. Ähnlich wie Wolfgang Thierse (SPD), der frühere Bundestagspräsident, der im Vorjahr die Festrede gehalten hatte.

Was Muras nicht erwähnte: Schavan war 2013 als Ministerin wegen einer Plagiatsaffäre zurückgetreten. Der Doktortitel wurde ihr von der Uni Düsseldorf aberkannt, ein Verwaltungsgericht wies Schavans Klage dagegen ab. Am Rande der Veranstaltung sagte Muras auf Nachfrage, es müsse auch „mal Schluss sein“ mit der Debatte darüber. Schavan komme überdies im November wieder nach Bremen. Das katholische Büro Bremen habe sie zum Willehad-Empfang eingeladen.

"Wachsamkeit als Ausdruck von Selbstbewusstsein"

Das bestätigte Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD), der sich geradezu enthusiastisch über Schavans Besuch in Bremen äußerte. Er habe sich „sehr, sehr gefreut“, betonte er während der Preisverleihung. Die engagierte Katholikin Schavan war von 2014 bis diesen Sommer deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl in Rom. Dort habe sie ihn in ihrer Residenz empfangen, ein „wunderbares Erlebnis“, schwärmte Weber.

In ihrer Rede würdigte Schavan die bürgerschaftlich engagierten Menschen in Deutschland. Während über Protestwähler viel berichtet werde, sei das bei Menschen, die sich um andere kümmerten, oft nicht der Fall. Dabei prägten die bürgerschaftlich Engagierten „unser Gemeinwesen mehr als alle Protestwähler“. Noch so gute Sozialpolitik könne dieses Engagement nicht ersetzen.

Wachsamkeit zeichne diese Bürger aus, so Schavan. „Wachsamkeit als Ausdruck von Selbstbewusstsein, als Seismograph.“ In Gruppen engagierter Menschen lasse sich erahnen, was künftig gesellschaftlich und politisch bedeutsam sei. Daraus könnten Parteien lernen. Die „Seismographen in der Bürgergesellschaft“ könnten helfen, mehr zu sehen.