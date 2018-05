Der in Wildeshausen gebürtige Filmemacher Eike Besuden hat bereits die Komödie "Verrückt nach Paris" in die Kinos gebracht. (PINGUIN STUDios)

Dass sich gerade der Bremer Filmemacher Eike Besuden das Thema „All inclusive“ vorgenommen hat, liegt nahe. Er hat bereits für andere Projekte Schauspieler mit und ohne Behinderungen gemeinsam vor die Kamera gebracht, so in der Komödie „Verrückt nach Paris“. Mit seinem neuesten Film „All inclusive“ berührt er offenbar die Mitglieder der Wilhelm Kaisen-Bürgerstiftung, deren Vorsitzenden, den Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber, aber auch Verbände und Unternehmer in der Stadt. Die Aktion Mensch, der Senator für Kultur, die EWE-Stiftung, die Fritz-Hollweg-Stiftung, die Unternehmensverbände im Land Bremen und andere mehr unterstützen das Filmprojekt.

Die Unterstützung der Bürgerstiftung soll nun helfen, die zum Film gehörende Dokumentation „Weserlust Hotel“ zu sichern und ebenfalls ins Kino zu bringen. Geplant ist dieser Start für den Herbst. Dafür erhofft sich Besuden nicht nur verbale, sondern auch finanzielle Hilfe sowie eine zusätzliche Möglichkeit, alle Menschen in die Mitte Bremens zu holen. "Nicht nur Zuschauer mit Beeinträchtigungen, ihre Angehörigen, Freunde und andere Involvierte soll das Projekt ansprechen“, sagt Besuden.

Um das Thema noch weiter zu verankern, werden am kommenden Dienstag, 22. Mai, nach der Begrüßung durch den Bürgerschaftspräsidenten Ausschnitte aus den Filmen gezeigt. Um 18 Uhr beginnt die Veranstaltung im Festsaal der Bürgerschaft. Im Anschluss soll dann eine gemischte Diskussionsrunde das Thema vertiefen und Möglichkeiten aufzeigen, Inklusion weiter voranzubringen. Zu der Runde gehören neben dem Filmemacher auch Heike Dietzmann von der Inneren Mission, Jörg Kastendiek (CDU und Vorsitzender der Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen), Klaus-Dieter Möhle (SPD und Vorsitzender der Deputation Soziales, Jugend und Integration) sowie Torben Möller vom Berufsbildungswerk Bremen und Cornelius Neumann-Redlin für die Unternehmensverbände im Land Bremen. Die Beteiligten möchten auch in ihrem beruflichen und privaten Umfeld weiter Inklusion fördern.

„Bislang“, so sagt Besuden, „findet das Thema ja in erster Linie in der Schule statt“. „Aber es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, inklusiv zu sein“, sagen Bürgerschaftspräsident Christian Weber und sein Referent Hermann Kleen. Dabei beziehe sich Inklusion nicht nur auf Menschen mit Einschränkungen, sondern auch auf andere Gruppen der Gesellschaft, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe und Religion.

Eike Besuden hat viele Jahre für die Radio Bremen-Nachrichtensendung „Buten und Binnen“ Beiträge gemacht und auch Filme für Radio Bremen und die ARD produziert. Unter anderem mit seiner Komödie „Verrückt nach Paris“ gelang der Weg ins Kino. Aber auch Besudens Dokumentarfilme „Gibsy“ über einen Boxer während der Nazizeit sowie über die Luftfahrt-Pioniere, die Focke-Brüder, und über den Bremer Kaufmann Julius Bamberger und dessen Familie. Sie verließen Deutschland wegen der Nazis. Auch diese Beiträge erreichten ein größeres Publikum. An die Bambergers erinnert heute noch das Bamberger Haus in der Faulenstraße, in dem die Volkshochschule untergebracht ist.

Die beiden jüngsten Projekte sind als Komödien auch fürs Kino angelegt. „All inclusive“ ist dort bereits 2017 zu sehen gewesen. Das möchte Besuden nun mit dem Film „Weserlust Hotel“ als Dokumentarfilm zu „All inclusive“ ebenfalls erreichen. Es spielen beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Schauspieler zusammen.