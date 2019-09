In Bremer Schulen ist Inklusion im Grundsatz verpflichtend. (Holger Hollemann/Dpa)

Die Bremerinnen und Bremer haben sich inzwischen mit der gesperrten Lesumbrücke arrangiert und andere Routen gefunden. Diesen Schluss zumindest lässt die Antwort des Senats auf eine Frage der FDP zu. 20 Prozent weniger Verkehr auf der A 27 hat das Ressort von Mobilitätssenatorin Maike Schaefer (Grüne) durch den Wegfall der zwei Spuren ausgemacht. „Ebenfalls stellen wir fest, dass die Spitzenzeiten früher ein- und aussetzen“, sagte Schaefer in der Bürgerschaft. Schaefer kennt die Situation auch aus eigener Anschauung: Als Vegesackerin sei sie selbst betroffen, sagte sie. „Für den normalen Personenverkehr ist das nicht so dramatisch. Am meisten leidet aber der Logistikbereich.“

Dass sich die Autofahrer nun andere Routen suchen, bedeutet laut der Senatorin allerdings nicht, dass nun in Burg-Grambke oder rund um die Wümmebrücke im Blockland erhebliche Staus entstehen. Um weniger als zehn Prozent habe der Verkehr zugenommen, sagte Schaefer. Voller ist es dort aber schon geworden. „Insbesondere in den Spitzenzeiten nachmittags gibt es Verzögerungen.“ Man wolle zusammen mit dem Amt für Straßen und Verkehr sowie dem Wirtschaftsressort absprechen, welche Punkte sich verbessern lassen, bis mit dem zweiten Gutachten (siehe Bereicht Seite 10) über Neubau oder Sanierung der Lesumbrücke entschieden wird.

Verzögerungen befürchten auch die Linken, und zwar bei der Organisation und Umsetzung der Inklusionsstrategie an den Schulen, zum Beispiel bei der Koordination von sonderpädagogischen Gutachten. Der Grund: Derzeit ist diese Referentenstelle im Haus von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) unbesetzt. Die Referentin für Grundsatzfragen der Sonderpädagogik und Inklusion sei am 31. August ausgeschieden, ihre Stelle am 10. September innerhalb der bremischen Verwaltung ausgeschrieben worden. „Sie wird so gut es geht vertreten“, sagte Bogedan, „und wir wollen die Stelle zügig besetzen.“ Bis eine Kandidatin oder ein Kandidat gefunden ist, wird die Vertretung laut der Senatsantwort innerhalb der Behörde geregelt. Die Erstellung der Gutachten ist „behördlicherseits nicht gefährdet“, erklärte die Senatorin.

Die Schule für Medizinisch-Technische Assistenten (MTA) der Gesundheit Nord (Geno) am Klinikum Mitte wird nur noch bis Ende September 2020 ausbilden. Das geht aus der Antwort auf eine Frage der FDP hervor. „Die Geno hat selbst nur noch einen geringen Bedarf an Laborassistentinnen und Laborassistenten, da sie ihre Laborleistungen überwiegend von externen Anbietern bezieht“, hieß es in der Antwort, die Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) vorlegte. Zudem würden neue Räume gebraucht, weil die aktuellen zu den Flächen gehören, auf denen das neue Hulsbergviertel entstehen soll. Versuche der Geno, ein anderes Labor für eine Kooperation zu finden, seien gescheitert, sagte Bernhard, und die Kosten für ein neues Labor überstiegen die finanziellen Möglichkeiten.

Die letzte Fragestunde der September-Sitzungswoche lieferte neben den Antworten auf die an den Senat gerichteten Fragen übrigens noch diese Erkenntnis: Im Falle eines Alarms bewahren die Abgeordneten auch an der neuen Übergangs-Wirkungsstätte ihre Disziplin – als er zu Probezwecken durchs Rathaus schrillte, wurden alle Etagen zügig geräumt.