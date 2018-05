Die Leiterin des Gymnasiums Horn hat gegen eine Anordnung der Stadt Bremen geklagt, im kommenden Schuljahr eine Inklusionsklasse einzurichten. Zu dieser Klage gibt es nun einen Termin vor dem Verwaltungsgericht. Am Mittwoch, 27. Juni, findet ab 10 Uhr in Saal 5 des Justizzentrums Am Wall eine mündliche Anhörung statt, teilte das Verwaltungsgericht mit. Die Verhandlung ist öffentlich.

Die Stadtgemeinde Bremen hat das Gymnasium angewiesen, zum Schuljahr 2018/19 eine Klasse einzurichten, in der höchstens 19 Regelschulkinder sowie fünf Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich Wahrnehmungs- und Entwicklungsförderung (W+E) inklusiv unterrichtet werden. Sonderpädagogischer Förderbedarf liegt vor, "wenn umfassende Beeinträchtigungen im Bereich der intellektuellen Funktionen und in der Entwicklung der personalen und sozialen Identität vorhanden sind mit der Folge, dass die Schülerinnen und Schüler zu einer selbständigen Lebensführung aller Voraussicht nach lebenslange Unterstützung benötigen".

Fehlendes Personal

Die Leiterin des Horner Gymnasiums hält die Anordnung für rechtswidrig und hat beim Verwaltungsgericht dagegen geklagt. Laut Gericht vertritt sie die Auffassung, die Einrichtung einer solchen Inklusionsklasse an einem Gymnasium werde weder dem sonderpädagogischen Förderbedarf der W+E-Kinder noch den leistungsgerechten Anforderungen an die regulären Schulkinder gerecht. Zudem fehle hierfür am Gymnasium Horn sowohl die räumliche Infrastruktur als auch das erforderliche Personal.

Auch die Gegenposition der Stadt macht das Verwaltungsgericht in seiner Ankündigung deutlich. Die hält demnach die Klage grundsätzlich für unzulässig. Als Bremer Beamtin könne die Klägerin die von ihr angenommene Rechtswidrigkeit nur auf dem normalen Dienstweg gegenüber ihrem Vorgesetzten geltend machen. Für einen darüber hinausgehenden verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz sei kein Raum. Zudem führe die Stadt an, dass am Gymnasium Horn sehr wohl die räumlichen Voraussetzungen für die angeordnete inklusive Beschulung vorhanden seien. Und die personellen Mittel würden zur Verfügung gestellt.