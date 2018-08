Eine muslimische Hochzeit mit einer 15-Jährigen fand in Oslebshausen statt, weil es dort mit dem Starja-Center einen Veranstaltungsort gibt, der für so große Feiern geeignet ist. (Christina Kuhaupt)

Die Innenbehörde arbeitet an einem Regelwerk für den Umgang mit Kinderehen in Bremen. Hierbei gehe es insbesondere darum, Handlungssicherheit für die Polizei zu schaffen, kündigte Staatsrat Thomas Ehmke am Donnerstagnachmittag in der Innendeputation einen entsprechenden Erlass für kommende Woche an.

Auslöser für den Erlass war eine muslimische Hochzeit Anfang Juni in Oslebshausen. Die Bremer Polizei hatte einen Tag zuvor einen Hinweis von ihren Kollegen aus Niedersachsen bekommen, dass es sich bei der Braut um ein 15-jähriges Mädchen handeln könnte. Das Mädchen stammt aus Lehrte, ihr Bräutigam aus Osterholz-Scharmbeck. Die Hochzeit fand in Oslebshausen statt, weil es dort mit dem Starja-Center einen Veranstaltungsort gibt, der für so große Feiern geeignet ist. An der Hochzeit nahmen etwa 400 Gäste teil.

Verbunden mit dem Hinweis war laut Ehmke die Bitte der niedersächsischen Polizei, diesen Sachverhalt aufzuklären und einen Bericht anzufertigen, "aber nicht, die Veranstaltung zu unterbinden". Dieser Bitte kam die Bremer Polizei nach und zog danach wieder ab. Dass sie später ein weiteres Mal anrücken musste, diesmal mit mehr als 100 Beamten, um eine Massenschlägerei unter den Hochzeitsgästen zu beenden, hat mit diesem Sachverhalt im Grunde nichts zu tun, führte aber ebenfalls zu grundsätzlichen Überlegungen bei den Bremer Sicherheitsbehörden.

Ehen mit Minderjährigen konsequent unterbinden

Eines sei klar, betonte Thomas Ehmke: "Ehen mit Minderjährigen sind in Deutschland verboten." Wo bekannt werde, dass so eine Eheschließung geplant ist, sei sie daher konsequent zu unterbinden. Soweit die Theorie. Doch wie ist es um die Praxis bestellt? Die Vorstellung, dass die Polizei eine Hochzeitsfeier mit mehreren Hundert Gästen sprengt, und dabei auch gleich noch mal eben die Braut mitnimmt, sei dann doch etwas abenteuerlich. "Wirkungsvoller und effizienter wäre es daher, bereits im Vorfeld alle Möglichkeiten auszunutzen, um so eine Hochzeit zu unterbinden", so Ehmke. Etwa durch die Inobhutnahme der minderjährigen Braut, wofür die Jugendämter zuständig sind. Auch hierfür bedürfe es aber eines vorgegebenen Rahmens für die zuständigen Behörden. Genau den soll der angekündigte Erlass liefern.

Der strafrechtliche Aspekt des Falles der 15-Jährigen fällt nicht in die Bremer Zuständigkeit, führte der Staatsrat weiter aus. Es gebe zwar wegen der Schlägerei ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Landfriedensbruches und insgesamt 13 Anzeigen gegen Einzelpersonen. Das strafrechtliche Prüfverfahren, ob es bei dieser Hochzeit um den sexuellen Missbrauch einer Minderjährigen geht, obliege aber der Staatsanwaltschaft in Niedersachsen. Die inzwischen 16-Jährige befinde sich derzeit in der Obhut des Jugendamtes in Lehrte.

"Beschämend für die Bremer Behörden"

Jan Timke, Abgeordneter der Gruppe Bürger in Wut in der Bürgerschaft, wollte sich damit nicht zufrieden geben. Es sei schon verwunderlich, dass eine Minderjährige, die sich in staatlicher Obhut befunden habe, in Bremen verheiratet werden durfte. "Ich finde es beschämend, dass die Bremer Behörden da nicht eingegriffen haben", kritisierte Timke und forderte künftig mehr Konsequenz von zuständiger Stelle.

Man könne die Polizei mit dieser Aufgabe nicht allein lassen, entgegnete Ehmke. Die Ehe mit Minderjährigen ist verboten, zunächst aber nur eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet wird. Ob darüber hinaus der Anfangsverdacht für eine Straftat vorliegt, wie etwa der sexuelle Missbrauch einer Minderjährigen, entscheide allein die Staatsanwaltschaft. Davon wiederum hänge ab, in welcher Form die Polizei tätig wird, die bei ihrem Einsatz immer auch das Verhältnismäßigkeitsgebot zu beachten hat.

Vor Ort sei die Angelegenheit ohnehin meist sehr viel komplizierter als gedacht. So wisse man zumeist nicht einmal, ob es sich bei der Feier tatsächlich bereits um die Hochzeitszeromonie handele oder einfach nur um eine Party in deren Vorfeld. "Deshalb brauchen wir ein klares Regelwerk", betonte Ehmke mit dem Verweis auf den angekündigten Erlass.