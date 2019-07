Metalltore sollen den Innenhof beim Siemens-Hochhaus vor dem Zugang von Drogensüchtigen schützen. Der Ort hat sich zum Treffpunkt der Szene entwickelt, die dort Spritzen, Drogenmaterial und viel Müll hinterlässt. Damit soll jetzt erst einmal Schluss sein. (Frank Thomas Koch)

Am frühen Abend ist viel Betrieb im Innenhof zwischen dem Tower-Musikclub und dem Siemens-Hochhaus nahe des Bremer Hauptbahnhofes. Männer hocken hinter Müllcontainern und präparieren eine Crack-Pfeife, andere stehen daneben und unterhalten sich oder trinken Bier. Es stinkt nach Urin, benutzte Spritzen liegen herum. Doch in wenigen Tagen gehört das vorerst der Vergangenheit an. Nach gut dreijähriger Planungszeit haben die Eigentümer der umliegenden Gebäude in Abstimmung mit der Stadt Tore anbringen lassen. In den kommenden Tagen sollen sie abgeschlossen werden.

„Da ist dann erst einmal zu, den ganzen Tag“, sagt Bertold Reetz, Leiter des Bereichs Wohnungslosenhilfe bei der Inneren Mission, die das angrenzende Café Papagei, ein Tagestreff für wohnungslose Menschen, betreibt. Der Verein hat schon im August 2016 zusammen mit der Diskothek Tower ein Konzept zur Nutzung des Innenhofs vorgelegt, weil sich Klagen über Spritzen, Gestank und Müll häuften. Auch soll es mehrfach zum Feueralarm im Siemens-Hochhaus gekommen sein, weil Nutzer des Innenhofs vor einem Lüftungsschacht rauchten.

Der Inhaber des Tower-Musikclubs, Oliver Brock, freut sich über die Tore. Die Situation habe sich im vergangenen Jahr nochmals dramatisch zugespitzt und sei untragbar geworden. „Mitarbeiter sind diverse Male bedroht worden, in Folge dessen hat sogar eine langjährige Kollegin gekündigt, der Tourmanager einer Band hat einen Faustschlag ins Gesicht bekommen, kurz vor Einlass zu einem Konzert gab es eine Auseinandersetzung mit bis zu 15 Personen im Innenhof“, berichtet Brock.

Der Tower habe sich sogar schon nach alternativen Standorten umgesehen. „Nun freuen wir uns natürlich umso mehr, im nächsten Jahr den 25. Geburtstag des Clubs an alter Wirkungsstätte feiern und den Innenhof gemeinsam mit dem Café Papagei bespielen zu dürfen“, teilt Brock mit. Zwar hätte die Umsetzung schneller gehen können, kritisiert Brock, doch er sei der Polizei, der Stadtplanung Mitte, Immobilien Bremen und der Wirtschaftsförderung für ihre Unterstützung dankbar.

Nach dem Konzept soll der Innenhof künftig tagsüber vom Café Papagei genutzt werden, etwa für ein Straßencafé oder Gemeinschaftsaktionen wie Grillfeste. Dazu soll der Innenhof nach dem Willen der Inneren Mission mit Blumenkübeln, einer teilweisen Überdachung und Sitzgelegenheiten versehen werden. „Die Tore sind wichtig, weil wir nicht wollen, dass dort illegal Drogen gedealt und konsumiert werden“, erklärt Reetz. Abends will der Tower den Hof für Sommerkonzerte, Comedy oder andere Veranstaltungen nutzen. Auch soll es draußen einen Raucherbereich geben, damit die Disco rauchfrei wird.

Neue Orte suchen

Die Pläne, den Hof abzuschließen, sind jedoch umstritten. Viele Drogensüchtige fühlen sich verdrängt. Seit dem Bau des Citygates gehe das schon so, sagt ein junger Mann, der sich als Sammy vorstellt und nach eigener Auskunft täglich Heroin, Kokain oder alles mögliche andere nimmt. „Wo sollen wir hin?“, fragt er. Der neue umzäunte Treffpunkt am Hauptbahnhof, den er „Käfig“ nennt, sei nur bis 16 Uhr geöffnet.

Am Bahnhof selbst seien sie unerwünscht. Wenn sie jetzt auch nicht mehr in den Innenhof am Siemens-Hochhaus dürften, müssten sie sich neue Orte suchen. „Das wird nur eine Verschiebung in den Park. Das ist alles eine Milchmädchenrechnung.“ Sammy findet, es sollte in Bremen einen Druckraum geben. „In jeder großen Stadt ist einer, in Frankfurt, Berlin“, sagt der Mann.

Findet eine Verdrängung der Drogensüchtigen aus dem öffentlichen Raum statt? „Es ist ja offensichtlich, dass dem so ist“, sagt Wolfgang Adlhoch von der ambulanten Drogenhilfestelle „Comeback“. Adlhoch findet die Ansätze für Hilfsangebote gut, aber letztlich erreiche man bestimmte Gruppen damit nicht.

Doch diese Menschen bräuchten auch einen Ort, wo sie sich aufhalten können, da sie oft in prekären Wohnverhältnisse lebten. Durch den Wegfall öffentlicher Flächen werde der Raum zunehmend enger in Städten, das träfe nicht nur auf Bremen zu. „Aus Sicht von Anwohnern und Bürgern ist der Wunsch, den Innenhof zu schließen, verständlich“, sagt Adlhoch. „Aus fachlicher Sicht ist es besser, wenn die Menschen an einem Ort sind, dann kann man besser Hilfe anbieten.“

Adlhoch findet zudem, man habe sich im Vorfeld nicht genügend darüber ausgetauscht, welche alternativen Flächen man den Drogen- und Alkoholsüchtigen anbieten könne. Es sei mal eine Fläche am Güterbahnhof im Gespräch gewesen. „Die Menschen, die man aus dem Innenhof ausschließt, werden sich ja nicht in Luft auflösen“, sagt Adlhoch. Er schätzt, die Szene werde sich danach in den Wallanlagen und an der Haltestelle Am Dobben aufhalten. Bertold Reetz weiß um das Problem, das ihm ebenfalls Sorgen mache. „Die Menschen werden natürlich andere Plätze suchen und wohl in die Wallanlagen gehen“, sagt er. Nach der Schließung des Innenhofs gelte es, zu beobachten, wohin sich die Menschen bewegen. Drogenkonsum im Innenhof zu erlauben, sei rechtlich nicht möglich. Dazu müsste es einen Druckraum geben. „Das ist natürlich teuer, aber würde zur Entlastung beitragen“, sagt Reetz.

Ein Drogenkonsumraum hat Eingang in den neuen Koalitionsvertrag gefunden. Reetz freut das, er befürchtet aber, dass viele Jahre ins Land gehen werden, bis der Druckraum Realität werden könnte. Dies sieht Adlhoch von „Comeback“ ähnlich. „Das dauert alles furchtbar lange, es wird geprüft, obwohl Druckräume in anderen Städten längt Praxis sind“, kritisiert er. Das Argument, ein solcher Raum locke noch mehr Süchtige an, lasse sich widerlegen. Die Gesundheitsbehörde hat Anfang des Jahres eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die Ergebnisse sollen am 29. August vorgestellt werden.

Gestaltung und Bezahlung bislang unklar

Gedauert hat auch der Planungsprozess für den Innenhof. Dass alles so langsam ablief, erklärt der Sprecher der Baubehörde, Jens Tittmann, mit komplizierten rechtlichen Gegebenheiten: Ein Teil des Innenhofs sei öffentliche Fläche und darf daher nicht einfach abgeriegelt werden. Die Fläche musste deshalb umgewidmet werden. Auch habe der Prozess gestockt, weil sich ein Eigentümer zunächst nicht an der Finanzierung der Tore habe beteiligen wollen.

Die Tore sind nun da. Wie genau der Innenhof gestaltet wird und wer den Umbau zahlt, ist aber bis heute unklar. Einen Entwurf, den die Innere Mission bei der Baubehörde vorgelegt hatte, lehnte diese ab. „Das Konzept war nicht mit den übrigen beteiligten Akteuren abgestimmt“, sagt Behördensprecher Tittmann. Die Innere Mission will mit einem Konzept an die Öffentlichkeit gehen und Spenden sammeln. Da der Innenhof noch nicht umgestaltet ist, wird er nun erst einmal nicht, wie geplant, tagsüber für Besucher des Café Papagei geöffnet sein. Er wird vorerst komplett geschlossen sein.