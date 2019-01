Senator Ulrich Mäurer überreicht Alec James Watters aus Großbritannien die Einbürgerungsurkunde. (Christina Kuhaupt)

Deutschland soll mehr als eine Zwischenstation oder ein Platz zum Arbeiten sein, sondern Heimat werden. Das wünscht sich Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) für die Neubürger, die im vergangenen Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben. In der Stadtgemeinde Bremen waren das 1462 Männer und Frauen aus insgesamt 92 Ländern. Zwölf von ihnen hat Mäurer bei einer Feierstunde am Dienstagabend die Einbürgerungsurkunde übergeben. Etwa 400 Menschen, darunter Bürgerschaftsabgeordnete und Ehrengäste, waren dazu in die Obere Rathaushalle geladen.

Die Einbürgerung nannte Innensenator Mäurer einen „wichtigen Baustein“ für die Integration. Dass die Hansestadt und Deutschland zur Heimat werden, sei laut Mäurer genauso wichtig, wie als Neubürger Verantwortung zu übernehmen und sich ehrenamtlich zu engagieren. Zudem sollten die neuen Staatsbürger ihr Wahlrecht nutzen sowie die Möglichkeit, sich selbst für ein politisches Amt aufstellen zu lassen, sagte er. Für den aus Australien stammenden Joseph Duncan war das Recht zu wählen einer der wichtigsten Gründe, um sich einbürgern zu lassen: „Man möchte eine Stimme haben.“ Gemeinsam mit den anderen Gästen sprach er ein feierliches Bekenntnis zum Grundgesetz und sang die Deutsche Nationalhymne. Derzeit leben laut Mäurer 36 000 Menschen in Bremen, die die Voraussetzungen erfüllen, deutsche Staatsbürger zu werden.

Mehr zum Thema Kampagne startet im November Bremen will verstärkt einbürgern Bremen will wieder mehr Ausländer einbürgern. Eine am Dienstag vorgestellte Kampagne soll für die ... mehr »

Der Innensenator erinnerte daran, dass am 26. Mai neben dem Bremer Landtag auch das Europaparlament gewählt werde. „Wir entscheiden mit, ob Europa zusammenwächst, die Menschen verbindet, die Grenzen beseitigt und ein friedliches Miteinander garantiert“, sagte Mäurer. Das sei heute leider nicht mehr selbstverständlich: „Bremen ist eine Stadt, die offen ist und schon immer Menschen aufgenommen hat.“ Er wolle deswegen den neuen Staatsbürgern die Botschaft auf den Weg geben, dass sie herzlich willkommen seien. Die Lebensgeschichten der Neubürger seien vielfältig. Einige seien in Deutschland geboren, als Studenten oder Arbeiter nach Deutschland gekommen, manche Briten lassen sich zudem wegen des Brexits einbürgern.