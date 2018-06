Parkplätze sind rar in Bremen, deshalb sollen nicht angemeldete Autos ab Juli abgeschleppt werden. (Christina Kuhaupt)

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) räumt auf: Ab Juli werden im Bremer Stadtgebiet und in Bremen-Nord nicht angemeldete Autos, die am Straßenrand abgestellt sind, ohne Vorankündigung abgeschleppt. Auf die Halter kommen erhebliche Kosten zu: 200 bis 300 Euro für das Abschleppen, ein Bußgeld in Höhe von 100 bis 150 Euro und 80 Euro für die Verwahrkosten. Ist das Fahrzeug innerhalb von vier Wochen nicht abgeholt, wird es verschrottet oder anderweitig verwertet.

Mäurer geht von „einigen Hundert“ nicht zugelassenen Autos im Stadtgebiet und in Bremen-Nord aus, die dafür infrage kommen. Das zuständige Ordnungsamt hat eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet, unter der abgestellte und nicht zugelassene Fahrzeuge gemeldet werden können. Sie lautet: abschleppmassnahmen(at)ordnungsamt.bremen.de. Die Fahrzeuge seien daran zu erkennen, dass sie ohne Kennzeichen in Straßen abgestellt seien. Andere hätten Kennzeichen, aber keine Zulassung.

Seit Jahren gebe es dieses Ärgernis: „Das Phänomen hat in manchen Ortsteilen Bremens solche Ausmaße angenommen, dass dringend Handlungsbedarf besteht.“

Fahrzeuge nehmen die Parkplätze weg

Angesichts des Parkplatzmangels in vielen Quartieren und dem Vermüllungseffekt, der von diesen Fahrzeugen ausgehe, will der Senator jetzt Schluss damit machen: „Es reicht einfach, ich habe keine Lust, dieses Theater weiter mitzumachen. Die Autos kommen weg. Wir schleppen alles ab, was nicht ordnungsgemäß angemeldet ist“, kündigte Mäurer am Donnerstag an.

Etwas mehr als zwei Wochen haben Halter dieser Fahrzeuge noch Zeit, ihre Autos entweder anzumelden oder von der Straße zu entfernen. Am Montag, 2. Juli, werden die Abschleppdienste ausrücken. „Das soll vor allem eine pädagogische Maßnahme sein, die wir aber rigoros umsetzen.“ Mäurer geht davon aus, dass die Abschleppaktion nicht ganz geräuschlos abgehen werde, „aber das nehme ich gerne in Kauf“, sagte der Innensenator.

Im Visier hat die Behörde private Halter, aber auch Autohändler. Manche nutzten angrenzende Wohnstraßen als Erweiterung ihres Betriebshofs, um bereits verkaufte, aber noch nicht abgeholte Fahrzeuge vorübergehend tagelang illegal im öffentlichen Raum abzustellen. Bisher hätten Polizei und Ordnungsamt unter großem Zeitaufwand versucht, die Besitzer eines Fahrzeugs zu ermitteln. „Das Verfahren hat sich in der Vergangenheit zum Ärger aller Beteiligten oft viele Monate hingezogen. Damit ist jetzt Schluss“, so Mäurer. Möglich mache dies ein Erlass, der am 1. Juli in Kraft tritt.