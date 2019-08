Ulrich Mäurer möchte nicht, dass Mitglieder der Bremer AfD wichtige Funktionen innerhalb des parlamentarischen Betriebs übernehmen. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat am Mittwochnachmittag die Bürgerschaft gebeten, der AfD keine Funktionspositionen innerhalb des parlamentarischen Betriebs zukommen zu lassen. "Lassen Sie nicht zu, dass Mitglieder der Bremer AfD Sprecherrollen oder andere wichtige Funktionen in Ausschüssen und Deputationen übernehmen", sagte Mäurer im Rahmen der Debatte um den aktuellen Bericht über Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Bremen. Die AfD sei keine normale Partei, auch wenn sie ihre Mandate in einer demokratischen Wahl erzielt habe. Und es reiche nicht, Rechtspopulisten mit Missachtung zu strafen, oder zu hoffen, dass sie sich selbst zerlegen oder dass sich das Problem von selbst lösen werde. "Nein, unsere Demokratie muss wehrhaft sein und sich wehrhaft zeigen."