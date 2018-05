Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) fordert, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer nach Bremen kommt, um ihn auf den aktuellsten Stand im Bamf-Skandal zu bringen. (Frank Thomas Koch)

Die plötzliche Versetzung von Josefa Schmid, der bisherigen Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesministeriums für Migration und Flüchtlinge (Bamf), bringt Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) auf die Palme. Weil auch seine Behörde von der plötzlichen Abberufung Schmids von Bremen an ihre alte Dienststelle nach Deggendorf aus den Medien erfuhr, fordert Mäurer einen umfassenden Bericht vom Bundesinnenministerium in Berlin. „Ich habe Bundesinnenminister Horst Seehofer daher heute geschrieben und ihn darum gebeten, so bald wie möglich nach Bremen zu kommen, um uns auf den aktuellsten Stand zu bringen und uns zu erläutern, wie er das Fehlverhalten seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abstellen will“, sagte Mäurer. „Wir müssen in die Strategie der Aufarbeitung mit einbezogen werden.“

Die "Passauer Neue Presse" hatte zuerst über Versetzung Schmids nach Deggendorf berichtet. Das Bamf bestätigte die Versetzung. Sprecher Christoph Sander antwortete auf Nachfrage: „In Abstimmung mit dem Bundesinnenministerium hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entschieden, aus Gründen der Fürsorge für die Beamtin die Abordnung zur Außenstelle Bremen vorzeitig zu beenden mit der Folge, dass die Beamtin in ihre bisherige Dienststelle in Deggendorf zurückkehrt.“ Von einer „Strafversetzung“ könne aber keine Rede sein. Das Bamf begründet die Versetzung damit, dass Schmid nach dem Bekanntwerden des internen Berichts und der Berichterstattung darüber geschützt werden solle. „Es ist vorgesehen, einen erfahrenen Referatsleiter aus dem Bamf vorübergehend mit der Leitung der Außenstelle Bremen zu beauftragen“, sagte Sander. Insgesamt arbeite man „weiter unter Hochdruck an der Aufklärung des Gesamtsachverhaltes“. Man beziehe alle relevanten Erkenntnisquellen, also auch die Erkenntnisse Schmids, mit ein.

Mehr zum Thema Neue Leiterin erhebt schwere Vorwürfe Asyl-Skandal: War Bremen ein "Schlupfloch"? Ein interner Bericht von Josefa Schmid, der aktuellen Leiterin der Bremer Bamf-Außenstelle, bringt ... mehr »

Der wahrscheinliche Hintergrund für die Absetzung: Am Dienstagabend waren Informationen aus einem internen Bericht von Schmid an die Öffentlichkeit gelangt. In dem Bericht erhob Schmid schwere Vorwüfe gegenüber der Bamf-Zentrale in Nürnberg. Laut Schmid habe die Zentrale gewusst, dass Asylanträge in Bremen entschieden wurden, obwohl die Außenstelle nicht zuständig war, und habe dies toleriert. Auch berichtete Schmid, dass die Zahl der Fälle 3332 betrage und nicht, wie angenommen, bei 1200 liegt. Zuerst hatten die "Nürnberger Nachrichten" und das ZDF-Magazin "Frontal 21" aus dem Bericht zitiert.

Was Innensenator Mäurer auch ärgert, ist die seiner Ansicht nach unzureichende Informationspolitik des Bamf im Zuge der ganzen Affäre um möglicherweise zu Unrecht erteilte Asylgenehmigungen. Bremens Ausländerbehörden hätten sich, wie alle anderen Bundesländer auch, auf die Asylentscheide des BAMF verlassen müssen. Nun würden sie mit vielen Fragen alleine gelassen. Laut Mäurer ist derzeit unklar, wie viele Personen in Bremen vom Bamf einen unzulässigen positiven Asylbescheid erhalten hätten. Offen sei auch, ob bei diesen Personen zuvor eine Identitätsprüfung erfolgt sei. „Wir müssen wissen, in welchen Fällen seitens des Bamf keine hinreichende Identitätsprüfung stattgefunden hat und wie diese zwingend notwendige Überprüfung seitens des BAMF nachgeholt werden kann“, sagte Mäurer. „Das Chaos in der BAMF-Außenstelle schadet nicht nur dem Ruf Bremens, sondern hat auch Auswirkungen auf unsere Ausländerbehörden und ihre Arbeit. Wir brauchen dringend verlässliche Informationen.“ Mäurer kündigte an, dass er die Konsequenzen aus dem Skandal auch zum Thema auf der nächsten Innenministerkonferenz im Juni machen werde.

Schmid hat gegen ihre Versetzung einen Eilantrag beim Bremer Verwaltungsgericht gestellt. Das bestätigte Sprecherin Katja Koch. „Frau Schmid hat einen Eilantrag gestellt, der in so einem Fall auch sofort geprüft wird. Es ist möglich, dass heute noch eine Entscheidung fällt“, sagte sie. Bis zum Mittag hatte das Bamf Zeit, eine Stellungnahme einzureichen. Ist sie eingetroffen, setzt sich die Kammer zur Prüfung des Falles zusammen. Ihr Büro in Bremen dürfe Schmid vorerst nicht betreten. Schmid räumte gegenüber der „Passauer Neuen Presse“ ein, dass sie damit zum Teil auch keinen Zugang mehr zu Unterlagen und Beweismitteln habe, die sie bei einer geplanten Aussage vor der Staatsanwaltschaft Bremen verwenden wolle. Dort wird derzeit gegen Schmids Vorgängerin ermittelt, die massenhaft Asylanträge ohne Prüfung genehmigt haben soll. An den laufenden Ermittlungen verändert sich laut Frank Passade, Sprecher der Staatsanwaltschaft, durch die Versetzung nichts. „Es spielt keine Rolle, ob Frau Schmid in Bremen oder an einem anderen Arbeitsort ist. Als Zeugin kann sie uns von jedem Ort aus zur Verfügung stehen. Die Ermittlungen an sich werden dadurch nicht beeinflusst“, sagte er dem WESER-KURIER.

Mehr zum Thema Bamf-Leiterin hat mehrere Baustellen Josefa Schmid: Zwischen Asylaffäre und Bürgermeisteramt Eigentlich soll die neue Bamf-Leiterin der Bremer Außenstelle ihre ganze Energie in die Aufklärung ... mehr »

++ Der Artikel wurde um 16.30 Uhr aktualisiert. ++