Polizisten stehen vor Spielbeginn am Weserstadion (Symbolbild). (Jörg Sarbach/dpa)

Entschieden gegen Gewalt im Fußball vorgehen wollen Deutschlands Innenminister. Härtere Strafen für das Abbrennen von Bengalos, verstärktes Vorgehen gegen Gewalttäter im Sport, Maßnahmen gegen die zunehmenden Attacken auf Schiedsrichter im Amateurfußball... – gegen all dies muss etwas getan werden, war sich die Konferenz der Innenminister in Lübeck am Freitag einig. Kein offizielles Statement gab es dagegen zu der Muster-Gebührenordnung, die Bremen vorgelegt hatte, um die Deutsche Fußball Liga (DFL) an den zusätzlichen Kosten für Polizeieinsätze bei sogenannten Hochrisikospielen zu beteiligen. Mit der stößt Mäurer zumindest im Kreis seiner Amtskollegen nach wie vor auf breite Ablehnung. "Wenn wir mal die Polizeipräsidenten der Länder befragen würden, käme da sicher etwas ganz anderes bei raus", ist sich Bremens Innensenator sicher. Und 90 Prozent der Bevölkerung wisse er nach entsprechenden Umfragen auch an seiner Seite.

Gemeinsam mit Roger Lewentz (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, hatte Ulrich Mäurer auf der dreitägigen Konferenz in Lübeck den Entwurf einer Mustergebührenregelung zur Abrechnung von Polizeikosten bei sogenannten Hochrisikospielen vorgelegt. Frei nach dem Motto: So einfach wäre es, durch Ländergesetze die Deutsche Fußball Liga (DFL) an den zusätzlichen Kosten für Polizeieinsätze bei diesen Spielen zu beteiligen.

CDU-Länder lehnen Kostenbeteiligung ab

Entschieden wurde darüber erwartungsgemäß nicht. Mäurer selbst sieht das Papier als „Beitrag zur Überzeugungsbildung“. Dass hier weiterhin ein dickes Brett zu bohren ist, weiß keiner so gut wie er selbst. Die grundsätzliche Bereitschaft, die DFL überhaupt zur Kasse zu bitten, gebe es nach wie vor nicht, fasste Mäurer am Freitag die Grundstimmung seiner Kollegen zu diesem Thema zusammen. Die CDU-Länder seien stramm auf DFL-Linie, die ungeachtet des vorliegenden Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes jegliche Kostenbeteiligung ablehnt. Die Stimmungslage bei seinen SPD-Kollegen bezeichnet Mäurer als „indifferent“. Lediglich Rheinland-Pfalz und mit Abstrichen vielleicht Hamburg kann Bremen in die Riege ihrer Unterstützer einsortieren.

Doch mit der Vorlage der Musterregelung habe man zumindest Informationen gestreut, was das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts überhaupt aussage, sagt Mäurer. „Das ist ein hilfreiches Papier, um auch Dritte davon zu überzeugen, dass wir als Länder ganz gut gegenüber der DFL dastehen.“

Dass die in dieser Woche den Gang vors Bundesverfassungsgericht angekündigt hat, wundert Mäurer nach eigener Aussage nicht. Die Fußball-Liga reagiere, wie man es seit Jahren von ihr gewohnt sei, nämlich mit „Hochmut und Ignoranz“. „Auch Werder Bremen hat ja inzwischen erkannt, dass der Umgang mit der DFL keine Freude ist.“

"Rechnungshöfe werden sich mit der Kostenbeteiligung befassen"

Schützenhilfe für den Bremer Gebührenweg könnte derweil von ganz anderer Seite kommen. „Soweit mir bekannt ist, werden sich die Rechnungshöfe des Bundes und der Länder auf ihrer Frühjahrskonferenz mit dem Thema der Kostenbeteiligung bei Fußballspielen befassen", berichtet Ulrich Mäurer. "Im Kern geht es darum, dass es keinerlei gesetzliche Legitimation dafür gibt, die Kosten der Polizeieinsätze in einer milliardenschweren Profiliga vollständig zu Lasten der Allgemeinheit aus dem Steueraufkommen zu finanzieren.“

Einigkeit herrschte in Lübeck über die Notwendigkeit, die Gewalt im Fußball durch weitere Maßnahmen einzudämmen. So gibt es Überlegungen, das Abbrennen von Bengalos in Stadien künftig nicht mehr länger als Ordnungswidrigkeit anzusehen, sonder unter Strafe zu stellen. Eigens dafür könnte das Sprengstoffgesetz angepasst werden. Auch gegen die Angriffe auf Schiedsrichter im Amateurfußball will die Ministerriege vorgehen. Mittlerweile gebe es in den unteren Ligen Spiele, „wo wir mehr Polizisten hinschicken müssen als Zuschauer da sind“, erklärte Mecklenburg-Vorpommerns Ressortchef Lorenz Caffier (CDU).

Hinzu sollen weitere Strafmaßnahmen gegen Gewalttäter im Sport kommen. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl hatte sich beispielsweise für die Verhängung von Fahrverboten gegen Randalierer und Chaoten ausgesprochen und war dabei von seinem nordrhein-westfälischem Kollegen Herbert Reul (beide CDU) unterstützt worden.

