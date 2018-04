Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (m.) im Justizzentrum am Wall. (nordphoto)

In der Auseinandersetzung um eine gerechtere Verteilung der Einsatzkosten bei Fußballspielen im Zusammenhang mit sogenannten Risikospielen sprechen sich Bremens Innensenator, Ulrich Mäurer, und der Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz, für eine Beteiligung der Deutschen Fussball Liga (DFL) an den Kosten aus, das teilte die Senatspressestelle mit.

Lewentz und Mäurer trafen sich am Montag in Mainz, um über das weitere Vorgehen gegenüber der DFL nach dem Urteil des Bremer Oberverwaltungsgerichts im Februar zu beraten. Dabei waren sich beide einig, dass es in Zukunft einen "gerechten finanziellen Ausgleich" seitens der DFL für die erhöhten Personalausgaben der Polizei bei sogenannten Hochrisikospielen der Bundesliga geben müsse. Mäurer und Lewentz wollen gemeinsam bei der nächsten Innenministerkonferenz Anfang Juni in Quedlingburg unter ihren Kollegen für eine entsprechende Lösung werben.

Das Oberverwaltungsgericht Bremen hatte im Februar den ersten Gebührenbescheid aus Bremen an die DFL als rechtlich zulässig und die gesetzliche Regelung als verfassungskonform bestätigt. Die DFL hatte daraufhin umgehend angekündigt, vor das Bundesverwaltungsgericht zu gehen. Bei dem Verfahren ging es um das Nordderby am 19. April 2015 in Bremen.

Bremens Innensenator Mäurer hatte stets betont, dass er für außergerichtliche Lösungen offen sei. Die Bürgerinnen und Bürger hätten allerdings kein Verständnis mehr dafür, dass die DFL Jahr für Jahr ihre Einnahmen steigere und zugleich die Kosten für Polizeieinsätze auf die Allgemeinheit abwälze. (wk)