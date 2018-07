Die Sögestraße gehört als Verbindung zwischen der City und dem Bahnhof zu den Einkaufsstraßen in Bremen, die am stärksten frequentiert sind. Die Außengastronomie lädt dort im Sommer zum Verweilen ein. (Frank Thomas Koch)

Zwei Einkaufsstraßen, die in Bremen alles toppen. Es sind, kein Geheimnis, die Sögestraße und die Obernstraße. Beide fanden jetzt Eingang in ein Ranking der beliebtesten Einkaufsstraßen in Deutschland und schnitten dabei extrem unterschiedlich ab. Während die Obernstraße in der Untersuchung einen deutlichen Zuwachs an Passanten verzeichnen konnte und bundesweit von Platz 27 auf Platz 14 kletterte, ist die Sögestraße nach diesen Zahlen bei der Publikumsgunst rapide abgesackt, von Platz elf auf Platz 53.

Das ist das Ergebnis einer Frequenzzählung des Beratungsunternehmens Jones Lang LaSalle (JLL), die einmal im Jahr stattfindet. Allgemein wird darin der Schluss gezogen, dass die Innenstädte der Metropolen trotz des Internethandels kaum Zugkraft verlieren. Erfasst wurden die Daten an einem Sonnabendnachmittag im April 2018. Den Spitzenplatz errang die Frankfurter Zeil, gefolgt von der Kaufingerstraße in München. Unter den Top Ten sind außerdem Lagen in Köln, Düsseldorf und Stuttgart. Die Georgstraße in Hannover belegte den fünften Platz.

Völlig andere Einschätzung durch Zählmethode

Doch was ist passiert, dass Obernstraße und Sögestraße so weit auseinanderdriften? Eine Antwort gibt die City-Initiative, in der sich die Kaufleute der Innenstadt zusammengeschlossen haben. Sie distanziert sich von der Untersuchung und sieht überhaupt keinen Anlass, von einer Kluft zwischen den beiden Einkaufsstraßen zu sprechen.

„Sie sind im Gegenteil ungefähr gleichauf“, sagt Jan-Peter Halves, Geschäftsführer der City-Initiative. Dass JLL, ein milliardenstarkes und renommiertes Unternehmen mit Sitz in den USA, zu einer völlig anderen Einschätzung kommt, erklärt Halves mit der Zählmethode: „Üblich ist, das per Knopfdruck an einem Zählapparat zu machen, mit allen Unschärfen, die das notgedrungen mit sich bringt.“

Anders und genauer sei es, wenn Scanner eingesetzt würden. So wie es die City-Initiative tut. „Seit sechs Jahren hängt ein Gerät in der Lloydpassage. Ende 2016 sind welche in der Obern- und Sögestraße hinzugekommen, außerdem im Ostertor, am Wall und am Eingang zum Schnoor.“

Die Scanner arbeiten rund um die Uhr und erfassen jede Bewegung, die sich in einer Höhe von mehr als 1,20 Metern abspielt. Das Ergebnis für diesen einen Tag im April ist tatsächlich himmelweit von den Daten im Ranking entfernt, wie aus den Unterlagen der City-Initiative hervorgeht. Demnach haben die Scanner in der Obern- und der Sögestraße pro Stunde zwischen 2000 und 3000 Passanten gezählt.

Im Ranking werden dagegen für die Obernstraße 8110 Passanten pro Stunde zugrundegelegt, in der Sögestraße sind es 5020. „Das sind Zahlen, die wir allenfalls an den Sonnabenden in der Adventszeit erreichen“, sagt Halves. Er kann sich das für einen schnöden Apriltag nicht vorstellen und hat mit seinem Scanner-Ergebnis einen Gegenbeweis.

Gravierendere Auswirkungen in kleineren Städten

Bei einem Wert gibt es allerdings Übereinstimmung. „Insgesamt ist die Zahl der gemessenen Passanten in diesem Jahr leicht zurückgegangen. Sie liegt rund ein Prozent unter dem Fünf-Jahres-Schnitt“, teilt JLL mit. Die City-Initiative kommt exakt zu dem gleichen Ergebnis. „Wir beobachten einen sehr moderaten Abwärtstrend“, erläutert Halves. Alles andere wäre auch verwunderlich, so der City-Manager. „Es gibt nun mal die Zuwächse im Online-Handel, das wirkt sich aus.“

Große Städte wie Bremen könnten das noch abfedern, in kleineren Städten wirkten sich die Geschäfte von Amazon und anderen Internethändlern gravierender aus. Für JLL bewegen sich die Gesamtzahlen im Rahmen jährlicher Schwankungen, wie das Unternehmen schreibt. Von einem lange Zeit prognostizierten Aussterben der Innenstädte könne zumindest in den großen und mittleren Städten keine Rede sein. Zu tun habe das unter anderem mit neuen Handelskonzepten und verbesserter Gastronomie.