Senatsbaudirektorin Iris Reuther (Christina Kuhaupt)

Von einem „Vorzeigeprojekt für unsere Stadt“ schwärmt Senatsbaudirektorin Iris Reuther, wenn es um das Stiftungsdorf Ellener Hof geht. Tatsächlich spricht einiges für das Neubauprojekt der Bremer Heimstiftung auf der fast grünen Wiese im Bremer Osten – die bunte Mischung von Wohnraum für Jung und Alt, das Mit- und Nebeneinander von Kindergärten, einer Pflegeschule, Sozialwohnungen und Dienstleistungen, dazu die ökologische Holzbauweise, die Ausrichtung als autoreduziertes Fahrradquartier.

Hört man sich die Macher an, entsteht der Eindruck, in dem neuen Quartier sei wirklich an alles gedacht worden, besser geht es nicht. Ein Leuchtturmprojekt, das weit über Bremens Grenzen hinausstrahlen kann als Musterbeispiel für ein innovatives und nachhaltiges Gesamtkonzept.

So etwas hört man gern – endlich mal positive Nachrichten aus Bremen. Zu denken gibt einem nur ihr Nachsatz, das neue Quartier habe ein „dezidiert anderes Gesicht als die Überseestadt“. Das kann man wohl sagen, wenn damit die infrastrukturelle Unterversorgung der Überseestadt gemeint ist. Aber immerhin, aus Fehlern zu lernen kann diese Stadt nur voranbringen.

