"Dem Patrick steht das Hütchen gar nicht so schlecht", raunt die Dame, die vermutlich Patricks Mutter ist. Und ja, auch wenn ihre männliche Begleitung da skeptischer ist ("Kommt drauf an, aus welchem Winkel man ihn ansieht"): Diese blau-schwarzen Roben und die Hüte, die Quaste akademischen Weihen entsprechend links drapiert, machen schon was her.

Dicht an dicht stehen die knapp 400 Absolventen der Jacobs University, schwitzend bei knapp 30 Grad in der Sonne, egal, geschafft, drei, zwei, eins – und yeah! Knapp 400 Doktor- und Master- und Bachelor-Hüte fliegen in die Luft, es ist 20 Minuten vor ein Uhr mittags, als der Abschlussjahrgang 2018 mit dem traditionellen Wurf der Kopfbedeckungen Abschied nimmt vom Lernen und Leben auf dem Campus.

Vergessen sind in diesem Moment die durchgepaukten Nächte. Vorbei der Stress mit den Klausuren, den Hausarbeiten, vorbei der Ärger vielleicht mit Freunden oder Professoren oder über all das, was in den vergangenen Jahren nicht so gut gelaufen ist. Der Abschlusstag oder graduation day, wie sie ihn an der englischsprachigen Jacobs University nennen, ist ein Tag der Freude.

Als die Hüte in die Luft fliegen, liegen gut zweieinhalb Stunden Zeremonie nach amerikanischem Vorbild schon hinter den Eben-noch-Studenten, ihren Angehörigen und Freunden. Angefangen mit dem feierlichen Einzug der Graduierten zu Bachs Orchestersuite Nr. 4 D-dur ins "Sport and Convention Center", über die Reden von Uni-Präsident Michael Hülsmann und Google-Cheflobbyistin Annette Kroeber-Riel, die Videos über das Uni-Leben bis zum wichtigsten Teil, der Verlesung von Name und Abschluss-Titel jedes Einzelnen: Das ist schon ein anderes Pathos-Brett, als sein Magisterzeugnis Wochen nach der letzten Prüfung mit der Post zugeschickt zu bekommen.

Die Jacobs University entlässt ihre Absolventen, es ist der 15. Jahrgang, sie stammen aus insgesamt 74 Nationen, mit einem letzten Schub Selbstbewusstsein ins Leben. Ihr seid die nächsten Chefs und Entscheider, es ist jetzt an euch, Verantwortung zu übernehmen, und darauf seid ihr bestens vorbereitet: Das ist die Botschaft, die Präsident Hülsmann allen mit auf den Weg gibt. Hülsmann: "Wenn ihr morgen am späten Nachmittag aufwacht, wisst ihr: Nun ist es an euch, Antworten zu finden auf Fragen, die jetzt vielleicht noch gar nicht gestellt sind."

Hauptrednerin Annette Kroeber-Riel spricht von Glaubenssätzen, die fest in der Google-Philosophie verankert sind – die aber wohl auch kein schlechter Rat sind für alle, die keine Karriere beim Suchmaschinengiganten anstreben: "Habt den Mut, groß zu denken. Hört niemals auf zu lernen, begreift Veränderungen als Chance. Und fördert die Vielfalt." Die Juristin, die im Berliner Google-Büro als Cheflobbyistin arbeitet, richtet sich besonders an die weibliche Hälfte des Abschlussjahrgangs. "Ladies, traut euch, ihr selbst zu sein und auch mal unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Traut euch, dasselbe Gehalt zu verlangen wie ein Mann."

Vielleicht wird Catherine Jacob-Dolan das eines Tages tun. Die Amerikanerin wird mit ihrem Jacobs-Diplom in Zell-Biologie und Biochemie im September nach Harvard wechseln und dort weiter studieren, nach Therapiemöglichkeiten gegen Krebs forschen. "Ich freue mich auf nächstes Jahr und auf die Möglichkeiten in Harvard", sagt sie. "Aber ich bin auch ein bisschen traurig darüber, dass es hier vorbei ist."