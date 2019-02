Die Ermittlungen gegen den 19-Jährigen und seinen Mittäter laufen noch. (Symbolbild) (Friso Gentsch, dpa)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Bürgermeister-Smidt-Straße hat die Polizei am Montagabend einen 19 Jahre alten Autodieb festgenommen. Er und sein 22 Jahre alte Beifahrer fuhren am Montag in einem gestohlenen VW Tiguan. Nicht nur das Auto, auch die Kennzeichen an dem Wagen waren als gestohlen gemeldet.

Der Fahrer hatte zudem keine Fahrerlaubnis, dafür aber Drogen bei sich. Im Kofferraum entdeckten die Polizisten weitere Nummernschilder und eine Kamera. Die Polizei vermutet, dass es sich dabei um weiteres Diebesgut handeln könnte. Die beiden Männer hatten außerdem rund 500 Euro bei sich. Das Geld wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Verdächtigen zuvor bei einem An- und Verkaufsladen eine weitere Kamera und ein Objektiv für rund 500 Euro verkauft hatten. Die Polizei vermutet, dass diese Sachen aus einem Wohnungseinbruchdiebstahl stammen.

Gegen den 19-Jährigen Fahrer liegt bereits ein Untersuchungshaftbefehl wegen einer Raubtat vor. Das gestohlene Fahrzeug wurde sichergestellt und der Fahrer festgenommen. Die Ermittlungen gegen ihn und seinen Mittäter laufen noch.